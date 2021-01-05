إصابة نوريس سائق مكلارين بفيروس كورونا

يتواجد نوريس حاليًا في عطلة في الإمارات العربيّة المتّحدة قبيل معسكر تدريبه، لكن بعد الانتباه إلى معاناته من بعض الأعراض، خضع البريطاني الشاب لتحليل كورونا أمسٍ الإثنين.

وأكّدت مكلارين في بيان أنّ تحليل نوريس جاء إيجابيًا، وقد دخل البريطاني في عزلٍ ذاتي سيمتدّ لأسبوعين.

وجاء في بيان مكلارين: "يُمكن لفريق مكلارين أن يُؤكّد أنّ لاندو نوريس تلقّى تحليلًا إيجابيًا لفيروس كورونا أمسٍ في دبي أين يمضي عطلته قبيل معسكر تدريبه المخطّط له".

وأضاف: "بعد الانتباه إلى فقدانه حاستَي الشم والتذوّق، تمّ إجراء التحليل فورًا وأعلم الفريق بذلك. تماشيًا مع القوانين المحليّة فقد دخل في عزلٍ ذاتي في فندقه للأيّام الـ 14 المقبلة".

وأكمل: "نوريس في حال جيّدة في الوقت الحاضر ولم تظهر عليه أيّة أعراض أخرى".

وأصبح بذلك نوريس رابع سائق فورمولا واحد يُصاب بفيروس كورونا وذلك على إثر إصابة سيرجيو بيريز العام الماضي وتغيّبه عن سباقَي سيلفرستون، وإصابة زميله لانس سترول في عطلة نهاية أسبوع سباق نوربورغرينغ.

كما اضطرّ بطل العالم سبع مرّات لويس هاميلتون للتغيّب عن السباق ما قبل الأخير في البحرين بعد إصابته هو الآخر، لكنّه نجح في العودة ضمن الجولة الأخيرة في أبوظبي.

وكتب نوريس على وسائل التواصل الاجتماعي: "فقدت حاستي الشم والتذوّق بالأمس، لذا دخلت في عزلٍ ذاتي بشكلٍ فوري وأجريت تحليلًا".

وأضاف: "عاد التحليل إيجابيًا، لذا أخبرت جميع من كنت على تواصل معهم، وسأكون في عزلٍ ذاتي خلال الأيّام الـ 14 المقبلة".

وأكمل: "أشعر بأنّني بخير، وليست لديّ أيّة أعراضٍ أخرى، لكنّني أردت إعلامكم".