إصابة لوكلير سائق فيراري بفيروس كورونا

أعلن لوكلير على حسابه على انستاغرام بعد ظهر الخميس إصابته بفيروس "كوفي-19"، وقد دخل سائق فيراري في عزلٍ ذاتي في بيته في موناكو.

وكتب لوكلير: "مرحبًا يا شباب، آمل أنّكم جميعًا بخير. أريد أن أعلمكم بأنّني تلقيت تحليلًا إيجابيًا لفيروس كورونا".

وأضاف: "يتمّ فحصي بشكلٍ دوري وفق بروتوكولات فريقي. علمت بأنّني كنت على تواصل مع حالة إيجابيّة ودخلت مباشرة في عزلٍ ذاتي، وأعلمت جميع من تواصلت معهم".

وأكمل: "أجريت تحليلًا إثر ذلك وعاد إيجابيًا. أنا بخير وأعاني من بعض العوارض الخفيفة. سأبقى في العزل في منزلي في موناكو امتثالًا للقوانين التي تفرضها السلطات الصحيّة المحليّة".

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وأصبح بذلك لوكلير خامس سائق فورمولا واحد يُصاب بالفيروس إثر كلٍ من سيرجيو بيريز، ولانس سترول ولويس هاميلتون ولاندو نوريس.

وأصدر فريق فيراري بيانًا أكّد فيه رسالة لوكلير وخضوعه لتحاليل بشكلٍ دوري وفق بروتوكولات الفريق.

وجاء في البيان: "جاء تحليل شارل لوكلير إيجابيًا. تماشيًا مع بروتوكولات الفريق، فإنّ شارل يخضع بشكلٍ دوري لتحاليل، وجاءت نتيجة الأمس إيجابيّة".

وأضاف: "تمّ إعلام شارل فورًا وقد أعلم جميع من كان على تواصلٍ معهم في الأيّام القليلة الماضية".

وأكمل: "إنّه على ما يرام في الوقت الحاضر وأعراضه خفيفة وهو في منزله في موناكو".