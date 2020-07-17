إصابة شخصين بفيروس كورونا في جولة المجر

تُجري الفورمولا واحد اختبارات منتظمة على جميع الأفراد المشاركين في الجوائز الكبرى المغلقة والتي تتمّ من دون حضور الجمهور، إذ لم يتبيّن إصابة أيّ شخص مع انطلاق البطولة مطلع الشهر الحالي في النمسا بعد إجراء 8000 فحصًا.

ولكن أكّدت الفورمولا واحد اليوم عن وجود نتيجتَين إجابيتَين لفيروس "كوفيد-19" بعد إجراء حوالي 5000 فحصًا جديدًا.

وجاء في بيان الفورمولا واحد "لقد أجرينا 4997 فحصًا وتبيّن إصابة شخصين لم يكونا موجودين في النمسا، حيث تمّ عزلهما. كما تمّ تتبع الحالتَين وعزل الأفراد التي كانت على احتكاك بهما".