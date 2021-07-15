إصابة زاك براون بفيروس كورونا

قبل يوم واحد من بدء جائزة بريطانيا الكبرى، أكدت مكلارين أن براون وشخصين من فريقها للفورمولا واحد، قد أصيبوا بفيروس كورونا.

ودخل أفراد الفريق في عزل تامّ وفق ما تنص عليه قوانين الحكومة البريطانية.

ونشر براون تغريدة جاء فيها: "بعد الفحوصات التي تجرى قبل الجولة، جاءت نتيجتي إيجابية بفيروس كورونا".

وأكمل: "قمت بإعلام جميع المقربين الذين كنت على تواصل معهم، مع الحجر وفقاً لتعاليم الحكومة".

وأردف: "ما زلت أتواصل مع الفريق وأقدم لهم الدعم بأمان من منزلي".