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إصابة إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي بفيروس كورونا

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إصابة إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي بفيروس كورونا

جاءت نتيجة اختبارات كورونا التي أجراها ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي، إيجابية، وذلك بعد جائزة تركيا الكبرى.

أصدرت الفورمولا واحد بياناً اليوم الاثنين بعد انتهاء مجريات جائزة تركيا الكبرى أعلنت فيه إصابة إيزولا، بفيروس كورونا.

لكن تم التأكيد على أن جميع الأشخاص الذين احتكّ بهم إيزولا قد تمت إعادة فحصهم وجاءت نتائجهم جميعاً سلبية.

حيث جاء في البيان: "تؤكد ’فيا’، الفورمولا واحد وبيريللي أن رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي ماريو إيزولا قد جاءت نتائج اختبار كورونا لديه إيجابية يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني في جائزة تركيا الكبرى".

وأكمل البيان: "إنه الآن ضمن العزل الذاتي، ولا أعراض لديه، وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية حالياً".

وتابع البيان: "تمت إعادة فحص جميع المخالطين له، ولم تسجل أية حالات إيجابية".

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وبات إيزولا ثاني شخصية إدارية تصاب بالفيروس في الفورمولا واحد خلال الأسبوع الماضي، بعد أن عادت نتائج اختبارات سايمون روبرتس القائم بأعمال مدير فريق ويليامز، إيجابية، حيث قرر عدم السفر إلى تركيا نتيجة لذلك.

وبعد هذا الإعلان، فإنه وحسب بيانات "فيا"، أصيب ثمانية أشخاص إضافة إلى روبرتس، من أصل 2.543 اختباراً تم إجراؤه.

وكان إيزولا قد ساعد خلال جائحة كورونا التي ضربت بلده إيطاليا بقوة، حيث كان يعمل كمتطوع بدور سائق سيارة إسعاف، وبدور مسعف كذلك خلال الـ 30 عاماً الماضية إضافة إلى مهامه وواجباته في عالم سباقات السيارات.

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