إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا

تصدر ويستاكوت وسائل الإعلام صباح يوم الاثنين في ملبورن بعد آخر سباق له كمروج لجائزة أستراليا الكبرى.

ومن بين أهمّ النقاط التي تم التطرق إليها هي مشكلة السلامة الكبيرة التي حصلت في السباق، حين أصيب أحد المشجعين بالحطام، علاوة على الدخول المبكر للجمهور إلى الحلبة بنهاية السباق.

وأصيب أحد المشجعين بحطام سيارة كيفن ماغنوسن حين ارتطم الدنماركي بالحائط في المراحل الأخيرة من سباق الأحد.

وأصابت القطعة ساعدَ المشجع، حيث طارت - وفقاً لشهود عيان - لأكثر من 20 متراً في الهواء قبل أن تجتاز الحاجز وتصيب ذراع المشجع، لكن الإصابة ليست خطيرة.

"نحن على دراية بما حصل، وقد نظرنا بالحادثة التي لن تتكرر، وهي حادثة لمرة واحدة، لأن طيران قطعة حطام لـ 20 متراً في الهواء، أمر لن يتكرر بالضرورة" قال ويستاكوت.

وتابع: "ارتفاع الحاجز ثابت في جميع حلبات العالم. نحن حلبة متوافقة مع المعايير الدولية، لكن كما هو حال كل شيء في رياضة السيارات، فإننا نقيم اجتماعاً في نهاية الحدث لنقيّم ما يمكن تحسينه".

وأردف: "آمل أن يكون هذا المشجّع بخير. ما حصل تذكير بأهمية السلامة في الفورمولا واحد".

وتطرق كذلك ويستاكوت إلى دخول المشجعين للحلبة بشكل مبكر، الأمر الذي دفع الحكام إلى استدعاء منظمي الحدث حيث وُجد أن ما حصل عبارة عن خرق لقوانين الفورمولا واحد.

فقال: "يدرك الجمهور أن ذلك هو جزء من سباق الجائزة الكبرى، لكن مع الإشراف على تنظيم الحشود - مع التشديد على كلمة إشراف - فيما يتعلق بدخول الحلبة بعد السباق".

وتابع: "نرى ذلك في مونزا، ورأيناه هنا، إضافة للعديد من الحلبات حول العالم".

واسترسل: "لسوء الحظ، كانت هناك منطقة على بعد عدة مئات الأمتار من المنعطف الأول لم تكن فيها الرقابة كافية، ما سمح لعدد من المشجعين بدخول المنطقة العشبية ومنهم من خرج إلى الاسفلت".

وتابع: "التقيت أنا مع المدير العام وبعض المسؤولين مع ’فيا’ والحكام الليلة الفائتة. وكان الحكام محقين بالإشارة إلى إجراء تحقيق فيما حصل".

وأردف: "نحن نعمل على مدار العام للسماح للجمهور بدخول المسار لكن في نهاية السباق بعد أن تمرّ كامل السيارات. وما حصل يعتبر خرقاً واضحاً لبروتوكول معتمد، وهو بروتوكول يتم تطويره وتحسينه كل عام".

واستكمل: "في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالشكل الصحيح، والتحقيق بدأ بالفعل".

وأضاف ويستاكوت أنه يأمل ألا ينتج عن التحقيق منع كامل للمشجعين من دخول الحلبة بعد السباق.