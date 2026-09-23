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إشادة من فيرستابن بمنافس سابق في الفورمولا 1: "كان مقدرًا له تحقيق أشياء أعظم"

أشاد ماكس فيرستابن بأحد منافسيه السابقين في الفورمولا 1، قائلًا بأنه "كان على طريق تحقيق إنجازات أعظم" إذا استمرت مسيرته.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

شارك ماكس فيرستابن شبكة الانطلاق مع روبرت كوبيتسا في عام 2019، والذي نجح منذ ذلك الحين في بناء مسيرة ناجحة في سباقات التحمل. وقد أشاد الهولندي بطل العالم أربع مرات بموهبة منافسه السابق، مؤكدًا أنه "كان مقدرًا له تحقيق أشياء أكبر" في البطولة.

في أواخر العقد الأول من الألفية، كان كوبيتسا يُنظر إليه باعتباره واحدًا من أكثر المواهب إثارة على شبكة الانطلاق. لكن مسيرته في الفورمولا 1 شهدت تحولًا كبيرًا عندما تعرض لحادث رالي مهدد للحياة خلال التحضيرات لموسم 2011.

واضطر كوبيتسا إلى التخلي عن مساعيه لتحقيق المجد في الفورمولا 1، بعدما أفادت تقارير بأنه كان قد وقع عقدًا للانضمام إلى فيراري اعتبارًا من عام 2012.

وأشاد فيرستابن، الذي ظهر لأول مرة في الفورمولا 1 بعد عدة سنوات من مشاركة كوبيتسا الأولى في البطولة، بقدرات السائق البولندي، قائلًا: "روبرت لا يزال سائقًا رائعًا. كان يمتلك الكثير من الموهبة".

روبرت كوبتسا، أيه أف كورسيه فيراري

روبرت كوبتسا، أيه أف كورسيه فيراري

وأضاف: "إذا سألت أي شخص في هذه الحلبة، أو أشخاصًا سابقين تسابقوا معه، فسيقولون إنه كان مقدرًا له تحقيق أشياء أعظم، وحتى أكبر مما حققه في الفورمولا 1. لكن للأسف، بالطبع، وقع الحادث".

هذا وتمكن كوبيتسا في النهاية من العودة إلى الفورمولا 1 عام 2019، حيث شارك إلى جانب جورج راسل مع ويليامز.

لكنه رحل عن البطولة بعد موسم مخيب للآمال، وانتقل إلى سباقات التحمل، وكانت أبرز نتائجه العام الماضي عندما فاز بسباق لومان 24 ساعة مع فيراري.

وأقر فيرستابن، الذي يتابع سباقات التحمل بشغف، بأنه شعر بالسعادة لرؤية كوبيتسا يحقق هذا الإنجاز، حيث قال: "ما زلت أتابع بطولة العالم للتحمل كثيرًا، ورؤيته يتسابق ومتابعة أدائه أمر رائع".

واختتم: "بالنسبة إليه، الفوز بسباق لومان هو حلم بالنسبة إلى الجميع. وكان من الرائع حقًا رؤيته يحقق ذلك".

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