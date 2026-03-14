تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

بعد أن كان ضحية مناورة من أندريا كيمي أنتونيللي في اللفة الأولى من السباق القصير على حلبة شنغهاي الدولية ضمن جائزة الصين الكبرى، انتقد إسحاق حجار نفاد صبر سائق مرسيدس.

منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ماريو رينزي

سيتعين على إسحاق حجار الانتظار قليلًا قبل تحقيق أول نقاطه مع ريد بُل ريسينغ. فبعد إنهائه السباق القصير في المركز الخامس عشر خلال جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، بدا السائق الفرنسي قادرًا لفترة قصيرة على افتتاح رصيده من النقاط، لكن السباق سرعان ما اتخذ منحى صعبًا بالنسبة له.

وبعد أن حصل على انطلاقة أفضل من ماكس فيرستابن، الذي كانت انطلاقته كارثية، وجد نفسه سريعًا تحت ضغط من أنتونيللي، الذي كان يحاول أيضًا التعافي بعد انطلاقة سيئة. لكن السائق الإيطالي اندفع بقوة مفرطة إلى داخل المنعطف بجانب السائق الفرنسي، ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارته.

وكان الوضع أكثر سوءًا لأن ريد بُل راهنت على الإطارات اللينة في سيارة حجار، وهي استراتيجية ارتدت سلبًا لاحقًا عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة.

اقرأ أيضاً:

وسرعان ما خضع أنتونيللي للتحقيق من قبل الحكام، الذين فرضوا عليه عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، وقد خفف تأثيرها جزئيًا بسبب فترة سيارة الأمان التي سمحت له بالدخول إلى مرآب الصيانة. وأنهى السائق الإيطالي السباق في المركز الخامس، لكن مناورة التجاوز تلك تركت حجار في حالة من الاستغراب والإحباط الواضح.

حيث صرّح حجار لقناة Canal+ قائلًا: "أردنا أن نفهم كيف ستعمل إطارات السوفت، ومع أرضية مدمرة بالكامل لا يمكننا العمل بشكل صحيح".

وأضاف: "لا أفهم لماذا هو متحمس إلى هذا الحد رغم أنه يمتلك صاروخًا وسيعود إلى الأمام على أية حال… لكن حسنًا، هذه الأمور تحدث".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

أنتونيللي "مسؤول بالكامل"

وفي تقريرهم، برر الحكام العقوبة التي فرضت على أنتونيللي بقولهم إنه كان "مسؤولًا بالكامل" عن الاصطدام.

وأوضحوا: "حاولت السيارة رقم 6 تجاوز السيارة رقم 12 من الخارج عند المنعطف السادس. كانت مقدمة السيارة رقم 6 متقدمة على مقدمة السيارة رقم 12 قبل نقطة رأس المنعطف. ووفقًا لإرشادات معايير القيادة، فقد كسبت السيارة رقم 6 الحق في مساحة على المسار من الداخل".

وتابع التقرير: "أظهرت الأدلة التي تمت مراجعتها أن السيارة رقم 12 أغلقت إحدى العجلات الخلفية عند الاقتراب من رأس المنعطف، ثم عانت من انزلاق أمامي واصطدمت بجانب السيارة رقم 6. وقد أجبر ذلك السيارة رقم 6 على الخروج من المسار خارج حدود الحلبة وتسبب في خسارتها مركزًا لصالح السيارة رقم 12".

واختتم الحكام: "قرر الحكام أن سائق السيارة رقم 12 كان مسؤولًا بالكامل عن الاصطدام، وتم فرض العقوبة المقررة".

وعندما سُئل لاحقًا عن بقية عطلة نهاية الأسبوع، لم يكن حجار متفائلًا بشكل خاص، حيث قال: "هناك أشياء نحتاج إلى تغييرها، لكننا لا نتوقع أن نجد ثانية كاملة فجأة. سيكون الطريق طويلًا…".

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إيساك هاجار، ريد بول راسينغ، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ألكسندر ألبون، ويليامز، لانس سترول، أستون مارتن رايسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
آياو كوماتسو، فريق هاس للفورمولا 1، فريدريك فاسور، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فالتيري بوتاس، كاديلاك راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير