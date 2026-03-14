إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

سيتعين على إسحاق حجار الانتظار قليلًا قبل تحقيق أول نقاطه مع ريد بُل ريسينغ. فبعد إنهائه السباق القصير في المركز الخامس عشر خلال جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، بدا السائق الفرنسي قادرًا لفترة قصيرة على افتتاح رصيده من النقاط، لكن السباق سرعان ما اتخذ منحى صعبًا بالنسبة له.

وبعد أن حصل على انطلاقة أفضل من ماكس فيرستابن، الذي كانت انطلاقته كارثية، وجد نفسه سريعًا تحت ضغط من أنتونيللي، الذي كان يحاول أيضًا التعافي بعد انطلاقة سيئة. لكن السائق الإيطالي اندفع بقوة مفرطة إلى داخل المنعطف بجانب السائق الفرنسي، ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارته.

وكان الوضع أكثر سوءًا لأن ريد بُل راهنت على الإطارات اللينة في سيارة حجار، وهي استراتيجية ارتدت سلبًا لاحقًا عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة.

وسرعان ما خضع أنتونيللي للتحقيق من قبل الحكام، الذين فرضوا عليه عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، وقد خفف تأثيرها جزئيًا بسبب فترة سيارة الأمان التي سمحت له بالدخول إلى مرآب الصيانة. وأنهى السائق الإيطالي السباق في المركز الخامس، لكن مناورة التجاوز تلك تركت حجار في حالة من الاستغراب والإحباط الواضح.

حيث صرّح حجار لقناة Canal+ قائلًا: "أردنا أن نفهم كيف ستعمل إطارات السوفت، ومع أرضية مدمرة بالكامل لا يمكننا العمل بشكل صحيح".

وأضاف: "لا أفهم لماذا هو متحمس إلى هذا الحد رغم أنه يمتلك صاروخًا وسيعود إلى الأمام على أية حال… لكن حسنًا، هذه الأمور تحدث".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

أنتونيللي "مسؤول بالكامل"

وفي تقريرهم، برر الحكام العقوبة التي فرضت على أنتونيللي بقولهم إنه كان "مسؤولًا بالكامل" عن الاصطدام.

وأوضحوا: "حاولت السيارة رقم 6 تجاوز السيارة رقم 12 من الخارج عند المنعطف السادس. كانت مقدمة السيارة رقم 6 متقدمة على مقدمة السيارة رقم 12 قبل نقطة رأس المنعطف. ووفقًا لإرشادات معايير القيادة، فقد كسبت السيارة رقم 6 الحق في مساحة على المسار من الداخل".

وتابع التقرير: "أظهرت الأدلة التي تمت مراجعتها أن السيارة رقم 12 أغلقت إحدى العجلات الخلفية عند الاقتراب من رأس المنعطف، ثم عانت من انزلاق أمامي واصطدمت بجانب السيارة رقم 6. وقد أجبر ذلك السيارة رقم 6 على الخروج من المسار خارج حدود الحلبة وتسبب في خسارتها مركزًا لصالح السيارة رقم 12".

واختتم الحكام: "قرر الحكام أن سائق السيارة رقم 12 كان مسؤولًا بالكامل عن الاصطدام، وتم فرض العقوبة المقررة".

وعندما سُئل لاحقًا عن بقية عطلة نهاية الأسبوع، لم يكن حجار متفائلًا بشكل خاص، حيث قال: "هناك أشياء نحتاج إلى تغييرها، لكننا لا نتوقع أن نجد ثانية كاملة فجأة. سيكون الطريق طويلًا…".