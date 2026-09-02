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إسحاق حجار يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى مع عودة يوكي تسونودا إلى ريسينغ بولز

أكدت ريد بُل أن ليام لاوسون سيشارك إلى جانب ماكس فيرستابن في جائزة إيطاليا الكبرى، بينما يواصل إسحاق حجار تعافيه من الإصابة.

منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

سيغيب إسحاق حجار عن جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا نهاية هذا الأسبوع، في ظل مواصلته التعافي من إصابة في معصمه، حيث سيحل ليام لاوسون بديلًا له في ريد بُل، بينما سينتقل يوكي تسونودا إلى سيارة ريسينغ بولز.

وتعرض حجار لكسر في معصمه خلال حصة ملاكمة أثناء العطلة الصيفية، ما أجبره على متابعة جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت من خارج الحلبة. وحل سائق ريسينغ بولز الأساسي ليام لاوسون بديلًا للفرنسي في سيارة ريد بُل "آر بي22"، بينما استُدعي السائق الاحتياطي يوكي تسونودا لقيادة سيارة الفريق الرديف التي تركها لاوسون، إلى جانب أرفيد ليندبلاد.

وكان فريق ريد بُل يأمل في أن يكون حجار جاهزًا للعودة إلى المنافسات في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لكنه لم يرغب أيضًا في أن يخاطر السائق البالغ من العمر 21 عامًا بأي شكل غير ضروري أثناء تعافيه من الإصابة.

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وأكد الفريقان المملوكان لريد بُل الآن أنهما سيشاركان في مونزا بالتشكيلتين نفسهما دون تغيير، حيث سيقود ماكس فيرستابن وليام لاوسون لصالح ريد بُل، بينما سيشارك تسونودا إلى جانب ليندبلاد مع ريسينغ بولز.

وقدم كل من لاوسون وتسونودا أداءً لافتًا خلال مهمتيهما كبديلين في هولندا، حيث قاد لاوسون سيارته ريد بُل إلى المركز السابع بعدما انطلق من المركز الثامن على شبكة الانطلاق. بينما خسر تسونودا بفارق ضئيل فرصة تسجيل النقاط بعدما أنهى السباق في المركز الحادي عشر، مع حفاظ السائقين على قربهما من زميليهما في الفريق من حيث السرعة خلال اللفة الواحدة.

وقد علّقت ريد بُل في بيان قائلة: "سيشارك ليام إلى جانب ماكس في جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، بينما يواصل إسحاق تحقيق تقدم مشجع بعد إصابة المعصم التي تعرض لها خلال العطلة الصيفية".

وأضاف الفريق: "يتابع الفريق عملية إعادة تأهيله عن كثب، ولن يخاطر بأي شكل غير ضروري بشأن عودته إلى المنافسات، ويتمنى له الشفاء العاجل".

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