إسحاق حجار يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى مع عودة يوكي تسونودا إلى ريسينغ بولز
أكدت ريد بُل أن ليام لاوسون سيشارك إلى جانب ماكس فيرستابن في جائزة إيطاليا الكبرى، بينما يواصل إسحاق حجار تعافيه من الإصابة.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
سيغيب إسحاق حجار عن جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا نهاية هذا الأسبوع، في ظل مواصلته التعافي من إصابة في معصمه، حيث سيحل ليام لاوسون بديلًا له في ريد بُل، بينما سينتقل يوكي تسونودا إلى سيارة ريسينغ بولز.
وتعرض حجار لكسر في معصمه خلال حصة ملاكمة أثناء العطلة الصيفية، ما أجبره على متابعة جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت من خارج الحلبة. وحل سائق ريسينغ بولز الأساسي ليام لاوسون بديلًا للفرنسي في سيارة ريد بُل "آر بي22"، بينما استُدعي السائق الاحتياطي يوكي تسونودا لقيادة سيارة الفريق الرديف التي تركها لاوسون، إلى جانب أرفيد ليندبلاد.
وكان فريق ريد بُل يأمل في أن يكون حجار جاهزًا للعودة إلى المنافسات في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لكنه لم يرغب أيضًا في أن يخاطر السائق البالغ من العمر 21 عامًا بأي شكل غير ضروري أثناء تعافيه من الإصابة.
وأكد الفريقان المملوكان لريد بُل الآن أنهما سيشاركان في مونزا بالتشكيلتين نفسهما دون تغيير، حيث سيقود ماكس فيرستابن وليام لاوسون لصالح ريد بُل، بينما سيشارك تسونودا إلى جانب ليندبلاد مع ريسينغ بولز.
وقدم كل من لاوسون وتسونودا أداءً لافتًا خلال مهمتيهما كبديلين في هولندا، حيث قاد لاوسون سيارته ريد بُل إلى المركز السابع بعدما انطلق من المركز الثامن على شبكة الانطلاق. بينما خسر تسونودا بفارق ضئيل فرصة تسجيل النقاط بعدما أنهى السباق في المركز الحادي عشر، مع حفاظ السائقين على قربهما من زميليهما في الفريق من حيث السرعة خلال اللفة الواحدة.
وقد علّقت ريد بُل في بيان قائلة: "سيشارك ليام إلى جانب ماكس في جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، بينما يواصل إسحاق تحقيق تقدم مشجع بعد إصابة المعصم التي تعرض لها خلال العطلة الصيفية".
وأضاف الفريق: "يتابع الفريق عملية إعادة تأهيله عن كثب، ولن يخاطر بأي شكل غير ضروري بشأن عودته إلى المنافسات، ويتمنى له الشفاء العاجل".
شارك أو احفظ هذه القصّة
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
توتو وولف يرفض فكرة عدم قدرة ماكس فيرستابن على التأقلم مع مرسيدس
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
ساينز يرد على تصريحات فيرستابن عن الاعتزال: "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون ذلك"
عرض بدلة سباق ماكس فيرستابن من جائزة هولندا الكبرى في مزاد علني
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
مرسيدس تستبعد إدخال تحديث محرك في جائزة إيطاليا الكبرى
خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1
إسحاق حجار يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى مع عودة يوكي تسونودا إلى ريسينغ بولز
فيراري تؤكد تقديم أول تحديث للمحرك ضمن نظام "إيه دي يو أو" في جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات