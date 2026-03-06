إسحاق حجار يعترف: "نواجه مشاكل في استخدام الطاقة وثبات الأداء" بعد جمعة أستراليا
قال إسحاق حجار سائق ريد بُل إن الفريق كان قويًا من ناحية الموثوقية خلال يوم الجمعة من جائزة أستراليا الكبرى، لكنه واجه صعوبات في ثبات أزمنة اللفات واستخدام الطاقة خلال التجارب الحرة الثانية.
حقق إسحاق حجار رابع أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى في ملبورن، خلف زميله ماكس فيرستابن مباشرة. لكنه أنهى التجارب الحرة الثانية في المركز التاسع، بينما اختتم فيرستابن اليوم في المركز السادس.
وقال حجار لوسائل الإعلام في ملبورن: "كل شيء يسير بشكل جيد من ناحية الموثوقية، لكن من حيث الثبات، خاصة في التجارب الحرة الثانية، كانت كل لفة صعبة للغاية. واجهنا مشاكل في استخدام الطاقة وأمورًا مشابهة".
وأضاف: "سنقوم بدراسة ذلك، لكن من الطبيعي ألا تسير الأمور بشكل مثالي في اليوم الأول".
وعندما سُئل عما إذا كان هذا التذبذب في الأداء ناتجًا عن صعوبة استعادة الطاقة واستخدامها على حلبة ألبرت بارك، أجاب حجار قائلًا: "نحن نجرب أشياء مختلفة باستمرار. كما يتعين عليك تعديل نقاط الكبح طوال الوقت لأنك لا تدخل المنعطفات بالسرعة نفسها في كل مرة. ديناميكية السيارة تتغير، لذلك الأمر صعب إلى حد ما".
