لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

إسحاق حجار يعترف: "نواجه مشاكل في استخدام الطاقة وثبات الأداء" بعد جمعة أستراليا

قال إسحاق حجار سائق ريد بُل إن الفريق كان قويًا من ناحية الموثوقية خلال يوم الجمعة من جائزة أستراليا الكبرى، لكنه واجه صعوبات في ثبات أزمنة اللفات واستخدام الطاقة خلال التجارب الحرة الثانية.

منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

حقق إسحاق حجار رابع أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى في ملبورن، خلف زميله ماكس فيرستابن مباشرة. لكنه أنهى التجارب الحرة الثانية في المركز التاسع، بينما اختتم فيرستابن اليوم في المركز السادس.

وقال حجار لوسائل الإعلام في ملبورن: "كل شيء يسير بشكل جيد من ناحية الموثوقية، لكن من حيث الثبات، خاصة في التجارب الحرة الثانية، كانت كل لفة صعبة للغاية. واجهنا مشاكل في استخدام الطاقة وأمورًا مشابهة".

وأضاف: "سنقوم بدراسة ذلك، لكن من الطبيعي ألا تسير الأمور بشكل مثالي في اليوم الأول".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا التذبذب في الأداء ناتجًا عن صعوبة استعادة الطاقة واستخدامها على حلبة ألبرت بارك، أجاب حجار قائلًا: "نحن نجرب أشياء مختلفة باستمرار. كما يتعين عليك تعديل نقاط الكبح طوال الوقت لأنك لا تدخل المنعطفات بالسرعة نفسها في كل مرة. ديناميكية السيارة تتغير، لذلك الأمر صعب إلى حد ما".

