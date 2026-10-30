فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

إسحاق حجار يعترف بعد انتقاده ريد بُل: "كان عليّ أن أحتفظ ببعض الأمور لنفسي"

أقرّ إسحاق حجار بأنه اندفع قليلًا بدافع العاطفة، رغم تمسّكه بصحة انتقاداته بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى، إذ لم تكن ريد بُل "منفتحة بما يكفي" على الاستراتيجية، ولا تزال بحاجة إلى العمل على انطلاقاتها.

منشور: 30-10-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

انتقد إسحاق حجار طريقة تنفيذ ريد بُل لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، كما فعل زميله ماكس فيرستابن. ولم يكن السائقان راضيين عن الاستراتيجية، فضلًا عن تأثرهما بمشكلتين تلاحقان فريق الفورمولا 1 منذ فترة طويلة، وهما الأعطال التقنية في الاتصال اللاسلكي مع الفريق ومشاكل الانطلاقات.

وقال حجار في المنطقة الإعلامية يوم الأحد مساءً: "الاتصال اللاسلكي لديّ سيئ، ولا أعرف حتى ما الذي يحدث. وكلما رفعت قدمي عن القابض عند الانطلاق، يتحول الأمر إلى كابوس. إذا أصلحنا هاتين المشكلتين، فقد نكون بالفعل على منصة التتويج. يبدو أننا قادرون على القيام بأصعب الأمور، لكننا لا نستطيع إنجاز الأمور البسيطة".

وعندما سُئل عن هذه التصريحات خلال اليوم الإعلامي في المكسيك، أقرّ حجار بأنه يملك الحق في التعبير عن رأيه بشأن الفريق، وهو ما تريده ريد بُل في نهاية المطاف، أي وجود سائقين يتمتعون بالشخصية ويمتلكون آراءهم الخاصة، لكنه ربما كان يستطيع صياغة بعض الأمور بطريقة مختلفة قليلًا.

وقال: "لم أفكر كثيرًا قبل أن أتحدث. علينا أيضًا أن نكون صريحين مع أنفسنا، لكن هناك أمورًا كان عليّ أن أحتفظ بها لنفسي. وأنا أعلم ذلك".

ومنذ ذلك الحين، حلّلت ريد بُل تفاصيل عطلة نهاية الأسبوع في تكساس، لتخلص إلى أن الاستراتيجية كان من الممكن أن تكون أفضل بالفعل، وهو ما أوضحه حجار بمزيد من التفصيل في المكسيك.

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وقال السائق الفرنسي، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن أبرز الدروس المستفادة من سباق أوستن: "أعتقد أننا، كفريق، لم نكن منفتحين بما يكفي على استراتيجية التوقف مرة واحدة".

وأضاف: "كنا مقتنعين للغاية، بطريقة ما، بأن تركيبة الإطارات الألين كانت تعمل بصورة أفضل. وربما اعتقدنا أن التآكل سيكون أكبر مما كان عليه بالفعل، وبمجرد أن بدأنا على هذا الأساس، وضعنا أنفسنا في موقف صعب".

وأدى هذا الموقف الصعب، من بين أمور أخرى، إلى سوء الفهم الذي حدث عندما طُلب من حجار السماح لفيرستابن بتجاوزه. فلم ينفّذ السائق الفرنسي طلب الفريق على الفور خلال الخط المستقيم الطويل المؤدي إلى المنعطف الثاني عشر، ما أثار إحباطًا مؤقتًا لدى فيرستابن، لكن حجار أوضح أن الأمر لم يكن متعمدًا، بل ارتبط بالغموض الذي أحاط بالاستراتيجية.

وقال: "كانت وتيرتي جيدة على إطارات سوفت، لذلك لم أرغب في الدخول إلى منصة الصيانة مبكرًا جدًا. وفي الوقت نفسه، لم نكن نريد أن يخسر ماكس وقتًا في السباق لأنه يتبع استراتيجية مختلفة".

وتابع: "في النهاية، تسبب ذلك في بعض الارتباك، لأنه لو اتبعنا جميعًا استراتيجية التوقف مرة واحدة، لكان الجميع راضيًا. هذا كل ما في الأمر".

ورغم إمكانية الاستفادة من هذا الدرس في عطلات نهاية الأسبوع المتبقية من موسم 2026، يدرك حجار أنه سيتعين عليه التعايش مع بعض القيود الأخرى التي تعاني منها ريد بُل.

وكان مدير الفريق لورون ميكيز قد أوضح أن معالجة مشكلة الانطلاقات بصورة كاملة تتطلب تغييرات في المكونات الميكانيكية، وهو ما لا يمكن تنفيذه خلال العام الجاري.

وقال حجار، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن عدم استقرار أداء الانطلاقات: "نواصل العمل على هذا الجانب".

وأكمل: "إنها مشكلة نعمل على حلها. وإذا نظرنا إلى السباقات الأولى من الموسم، فسنجد أننا حققنا تحسنًا كبيرًا بالتأكيد. لكننا وصلنا الآن إلى مرحلة يتذبذب فيها الأداء قليلًا. نحن ندرك ذلك، وعلينا التعامل مع الإمكانات المتاحة لدينا حتى نهاية العام".

واختتم: "لكن الجانب الإيجابي هو أننا ننجح بالفعل في الأمور الصعبة، أي تحقيق السرعة على الحلبة. ونحن نمضي قدمًا. ولن أصف الأمور الأخرى بأنها بسيطة أو تافهة، بل هي تفاصيل صغيرة ومهمة لا نتعامل معها بالشكل الصحيح. هذا كل ما في الأمر".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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