يعتقد إسحاق حجار سائق ريد بُل أنه ينبغي حظر سترات التبريد في البطولة، مؤكدًا أن التحدي البدني القاسي يظل جزءًا مهمًا من سباقات السيارات.

عاد موضوع سترات التبريد إلى الواجهة خلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي، بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية والرطوبة الشديدة في حلبة سيبانغ الدولية. لكن استخدام هذه المعدات أثار ردود فعل متباينة بين السائقين.

ففي حين رحّب بعض السائقين بالتبريد الاصطناعي، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن ملاءمة النظام وفعاليته. ويبدو أن النظام يؤدي وظيفته جيدًا خلال بضع لفات، إذ يضخ سائلًا باردًا عبر أنابيب تحيط بالجسم، ضمن قميص مقاوم للحريق يُرتدى تحت بدلة السباق. لكن مع ارتفاع الحرارة داخل قمرة القيادة، ترتفع أيضًا حرارة السائل داخل الأنابيب.

وعندما سُئل حجار عن موقفه وسط اختلاف الآراء بين السائقين، كان موقفه واضحًا، إذ رأى أن وسائل التبريد الاصطناعي لا مكان لها في الفورمولا 1.

وقال سائق ريد بُل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى في سنغافورة: "أعتقد أنه ينبغي حظرها، فمن المفترض أن تكون القيادة صعبة".

أما زميله في الفريق وبطل العالم أربع مرات، ماكس فيرستابن، فقد اعتبر بدوره أن سترة التبريد "غير ضرورية"، موضحًا أنه لن يستخدمها حتى لو حافظت على برودتها طوال سباق كامل.

وقال السائق الهولندي: "بالنسبة إليّ، هي غير ضرورية. نعم، الجو حار، لكنه ليس كحمّام البخار، كما أن هذه السترة تتضمن كابلات مزعجة داخل السيارة، ما يحدّ من حرية حركتك أيضًا".

وأضاف: "لا أحتاج إليها، حتى لو كانت ستعمل لمدة ساعة ونصف، فحتى لو بقيت باردة طوال هذه المدة، لا أحتاج إليها. لكنها لا تعمل أصلًا لمدة ساعة ونصف. لا أعتقد أنها عملت لهذه المدة في أية فئة من فئات السباقات".

وفي حال الإعلان عن وجود خطر بسبب الحرارة، يُتاح للفرق والسائقين الاختيار بين ارتداء أنظمة سترات التبريد الخاصة بهم أو حمل أوزان إضافية بدلًا منها، لضمان عدم حصول السائقين الذين لا يرتدون هذه السترات على أفضلية.