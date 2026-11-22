فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

إسحاق حجار يتلقى عقوبة بعد تعمده إبطاء جورج راسل خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى

اعتبر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات أن حجار قاد ببطء غير ضروري تحت ظروف سيارة الأمان

بنجامين فنيل

منشور: 22-11-2026

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تلقى إسحاق حجار عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه بسبب القيادة ببطء غير ضروري خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى، وذلك نتيجة تصرفاته أثناء وجود سيارة الأمان على الحلبة.

وتوقفت المنافسة في اللفة 19 بعد تصادم سيرجيو بيريز ورافاييل كامارا. وكان ماكس فيرستابن يتقدم زميله حجار، لكن سيارتي ريد بُل وسيارتي مرسيدس كانتا تفصل بينها فوارق لا تتجاوز بقليل ثانية واحدة، ما جعل الدخول المزدوج إلى منطقة الصيانة يهدد بخسارة حجار لمركزه لصالح راسل وسائقين آخرين.

لذلك، أبطأ السائق الفرنسي سرعته إلى حد أنه سجل زمنًا أبطأ من زميله بفارق 4.288 ثانية في تلك اللفة. وساعد ذلك على الحد من تأثير دخول السيارتين إلى منطقة الصيانة تباعًا، لكنه لم يتمكن رغم ذلك من الاحتفاظ بالمركز الثاني.

وتلقى حجار الآن عقوبة 10 ثوانٍ، لكن تأثيرها كان محدودًا فعليًا، إذ تراجع من المركز الرابع عشر إلى الخامس عشر، بعدما تعرض جناحه الأمامي للكسر عند استئناف السباق.

وجاء في تقرير مراقبي السباق: "أثناء القيادة على المقطع المستقيم بين المنعطفين 13 و14، في ظل ظروف سيارة الأمان، تلقى سائق السيارة رقم 6 تعليمات متكررة من فريقه تقول: خمس ثوانٍ، خمس ثوانٍ، خمس ثوانٍ".

جورج راسل، مرسيدس وإسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف التقرير: "وبناءً على هذه التعليمات، خفّضت السيارة رقم 6 سرعتها بشكل ملحوظ، حتى إنها سارت في إحدى اللحظات بسرعة أقل بنحو 100 كيلومتر في الساعة من السيارة رقم 3 التي كانت أمامها. وخلص مراقبو السباق إلى أن هذا الانخفاض الكبير في السرعة كان متعمدًا، وكان الهدف منه خلق فجوة مع السيارة التي أمامه، ولم يكن لأسباب تتعلق بالسلامة، ما سمح للفريق بتنفيذ توقف مزدوج في منطقة الصيانة دون أن تخسر السيارة رقم 6 وقتًا أثناء انتظارها خلف زميله".

وتابع التقرير: "علاوة على ذلك، أثرت هذه المناورة مباشرة في السيارات التي كانت خلف السيارة رقم 6، إذ اضطرت إلى خفض سرعتها تبعًا لذلك، ولم تتمكن من تجاوز السيارة رقم 6 بسبب القيود المفروضة خلال ظروف سيارة الأمان".

وأوضح مراقبو السباق: "اعتبرنا أن السيارة رقم 6 كانت تسير ببطء غير ضروري لأسباب تكتيكية، وأن هذا التصرف يشكل خرقًا للقوانين المعمول بها. وعند اتخاذ القرار، أخذنا أيضًا في الاعتبار السابقة المتعلقة بالسيارة رقم 4، بقيادة نوريس، خلال جائزة كندا الكبرى لعام 2023، حين فُرضت عقوبة بسبب تصرف مماثل".

أما التصادم المشار إليه، والذي تسبب فيه بيريز بعدما جعل سيارة كامارا تدور حول نفسها وألحق أضرارًا بنظام التعليق في سيارة كاديلاك، فقد أسفر عن حصول السائق المكسيكي على عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في جولة قطر.

وكتب مراقبو السباق: "حاولت السيارة رقم 11، بقيادة بيريز، تجاوز السيارة رقم 51، بقيادة كامارا، من الجهة الداخلية، على الجانب الأيسر، عند الاقتراب من المنعطف 14".

وأضاف التقرير: "لاحظ مراقبو السباق أن المحور الأمامي للسيارة رقم 11 لم يصل في أية مرحلة من المناورة إلى مستوى مرآة السيارة رقم 51 أو بمحاذاتها. واصطدمت السيارتان عند مدخل المنعطف 14، ما أدى إلى انسحاب السيارة رقم 11 من السباق".

واختتم التقرير: "وبتطبيق إرشادات معايير القيادة، خلص مراقبو السباق إلى أن السيارة رقم 11 لم تكن قد اكتسبت حق الأفضلية عند المنعطف، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصادم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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