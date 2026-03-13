تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

وولف: القوانين الجديدة قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
وولف: القوانين الجديدة قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة

ألونسو: بالنسبة لي أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ألونسو: بالنسبة لي أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه

بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر

أستون مارتن تغلق باب الأسئلة حول بطاريات هوندا في الفورمولا 1: "ما الفائدة من تلك الأسئلة؟"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أستون مارتن تغلق باب الأسئلة حول بطاريات هوندا في الفورمولا 1: "ما الفائدة من تلك الأسئلة؟"

فيرستابن يناقش مع "فيا" إنهاء "سباقات اليويو" في الفورمولا 1… لكن هل هذا ممكن؟

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيرستابن يناقش مع "فيا" إنهاء "سباقات اليويو" في الفورمولا 1… لكن هل هذا ممكن؟

لماذا تريد مرسيدس وليس توتو وولف شراء حصة ألبين في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لماذا تريد مرسيدس وليس توتو وولف شراء حصة ألبين في الفورمولا 1

فيراري تسخر من مقارنة شارل لوكلير بـ "ماريو كارت" في فيديو انتشر على نطاق واسع

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيراري تسخر من مقارنة شارل لوكلير بـ "ماريو كارت" في فيديو انتشر على نطاق واسع
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

قال السائق الفرنسي إسحاق حجار إن نظام إدارة الطاقة الجديد في الفورمولا 1 يجعل القيادة أكثر تقييدًا، خاصة في المنعطفات السريعة.

منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل

إسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

يعتقد إسحاق حجار أن القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا 1 غيّرت بشكل كبير طبيعة السباقات، مشيرًا إلى أن قدرة السائقين على إحداث الفارق أصبحت أصعب، خصوصًا في المنعطفات عالية السرعة.

وبعد جائزة أستراليا الكبرى، السباق الافتتاحي للموسم، وصف بعض السائقين السباقات بأنها أصبحت "مصطنعة". كما قال لاندو نوريس في ملبورن إن أسلوب السباقات الناتج لا يتماشى كثيرًا مع طبيعة الفورمولا 1.

وأوضح حجار أن سباق أستراليا لم يعكس مستواه الحقيقي بسبب مشاكل في المحرك واجهها خلال الجزء الأول من السباق.

حيث قال: "من الصعب بالنسبة لي وضع تقييم واضح لأنني واجهت الكثير من مشاكل المحرك خلال أول 11 لفة من السباق. لم تكن سيارتي تمتلك القوة الكافية مقارنة بالآخرين، ولذلك لم يكن السباق ممتعًا بالنسبة لي. بصراحة، لم أتابع مجريات السباق كثيرًا بعد ذلك. لذلك آمل أن أقدم رأيًا أكثر دقة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

وفي ملبورن لفتت الانتباه المعارك التي كان السائقون يخسرون فيها المراكز مجددًا بعد فترة قصيرة من تجاوز بعضهم البعض.

إذ علّق حجار على ذلك قائلًا: "ربما يكون الأمر مرتبطًا بخصوصية حلبة ملبورن، لكن قد نرى نمطًا مشابهًا خلال بقية الموسم".

كما أن اضطرار السائقين إلى رفع القدم عن دواسة الوقود بشكل متكرر لإعادة شحن الطاقة في السيارات الجديدة غيّر أيضًا خصائص القيادة.

"الاضطرار إلى رفع القدم باستمرار لإعادة شحن الطاقة ليس ممتعًا جدًا، خاصة في التصفيات. لكن إذا نظرت إلى الإحساس العام أثناء القيادة، فإن السيارة في الواقع ممتعة للقيادة" قال حجار.

وأكمل: "حتى عندما تكون في المركز الثالث في التصفيات، قد لا تكون قد فهمت النظام بالكامل بعد. الأمر صعب إلى هذا الحد. حتى الفرق بين رفع القدم بنسبة 30% أو 35% يحدث فرقًا في استخدام الطاقة. لكن ليس من السهل التحكم في ذلك بهذه الدقة باستخدام القدم، لذلك يمنحك شعورًا مختلفًا قليلًا".

كما يرى حجار أن قدرة السائقين على إحداث الفارق أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في المنعطفات السريعة.

فقال: "ما زال بإمكانك صنع الفارق في المنعطفات العادية. لكن في المقاطع السريعة التي لا تحتاج إلى الكبح، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله. أنت فقط توجه السيارة، وهذا ليس ممتعًا جدًا".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف: القوانين الجديدة قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة

أبرز التعليقات

المزيد من
إسحاق حجار

أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

حجار: الانتقال إلى ريد بُل منحني حرية ارتكاب بعض الأخطاء

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
حجار: الانتقال إلى ريد بُل منحني حرية ارتكاب بعض الأخطاء

ريد بُل تشيد بالبداية "الرائعة" لـ حجار رغم انسحابه من سباق أستراليا الافتتاحي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تشيد بالبداية "الرائعة" لـ حجار رغم انسحابه من سباق أستراليا الافتتاحي
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

وولف: القوانين الجديدة قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
وولف: القوانين الجديدة قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة

ألونسو: بالنسبة لي أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ألونسو: بالنسبة لي أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه

بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
بياستري: لا أعتقد أننا نستطيع هزيمة مرسيدس لكن بوسعنا الاقتراب أكثر

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد