إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل
قال السائق الفرنسي إسحاق حجار إن نظام إدارة الطاقة الجديد في الفورمولا 1 يجعل القيادة أكثر تقييدًا، خاصة في المنعطفات السريعة.
يعتقد إسحاق حجار أن القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا 1 غيّرت بشكل كبير طبيعة السباقات، مشيرًا إلى أن قدرة السائقين على إحداث الفارق أصبحت أصعب، خصوصًا في المنعطفات عالية السرعة.
وبعد جائزة أستراليا الكبرى، السباق الافتتاحي للموسم، وصف بعض السائقين السباقات بأنها أصبحت "مصطنعة". كما قال لاندو نوريس في ملبورن إن أسلوب السباقات الناتج لا يتماشى كثيرًا مع طبيعة الفورمولا 1.
وأوضح حجار أن سباق أستراليا لم يعكس مستواه الحقيقي بسبب مشاكل في المحرك واجهها خلال الجزء الأول من السباق.
حيث قال: "من الصعب بالنسبة لي وضع تقييم واضح لأنني واجهت الكثير من مشاكل المحرك خلال أول 11 لفة من السباق. لم تكن سيارتي تمتلك القوة الكافية مقارنة بالآخرين، ولذلك لم يكن السباق ممتعًا بالنسبة لي. بصراحة، لم أتابع مجريات السباق كثيرًا بعد ذلك. لذلك آمل أن أقدم رأيًا أكثر دقة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".
وفي ملبورن لفتت الانتباه المعارك التي كان السائقون يخسرون فيها المراكز مجددًا بعد فترة قصيرة من تجاوز بعضهم البعض.
إذ علّق حجار على ذلك قائلًا: "ربما يكون الأمر مرتبطًا بخصوصية حلبة ملبورن، لكن قد نرى نمطًا مشابهًا خلال بقية الموسم".
كما أن اضطرار السائقين إلى رفع القدم عن دواسة الوقود بشكل متكرر لإعادة شحن الطاقة في السيارات الجديدة غيّر أيضًا خصائص القيادة.
"الاضطرار إلى رفع القدم باستمرار لإعادة شحن الطاقة ليس ممتعًا جدًا، خاصة في التصفيات. لكن إذا نظرت إلى الإحساس العام أثناء القيادة، فإن السيارة في الواقع ممتعة للقيادة" قال حجار.
وأكمل: "حتى عندما تكون في المركز الثالث في التصفيات، قد لا تكون قد فهمت النظام بالكامل بعد. الأمر صعب إلى هذا الحد. حتى الفرق بين رفع القدم بنسبة 30% أو 35% يحدث فرقًا في استخدام الطاقة. لكن ليس من السهل التحكم في ذلك بهذه الدقة باستخدام القدم، لذلك يمنحك شعورًا مختلفًا قليلًا".
كما يرى حجار أن قدرة السائقين على إحداث الفارق أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في المنعطفات السريعة.
فقال: "ما زال بإمكانك صنع الفارق في المنعطفات العادية. لكن في المقاطع السريعة التي لا تحتاج إلى الكبح، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله. أنت فقط توجه السيارة، وهذا ليس ممتعًا جدًا".
