فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

إسحاق حجار بعد تأهله ثالثًا في أوستن: "كانت لدينا فرصة لانتزاع البول بوزيشن"

يرى إسحاق حجار، سائق ريد بُل الذي حسم المركز الثالث في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أن ريد بُل كان بوسعها تحقيق البول بوزيشن في أوستن.

أحمد مجدي

منشور: 24-10-2026

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إسحاق حجار وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

بعد بداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع في أوستن، عانى خلالها من مشكلات في توازن السيارة والأداء، قدم إسحاق حجار عودة قوية في التصفيات لينتزع المركز الثالث. وكان السائق الشاب قد أقر بمعاناته بشدة مع السيارة خلال حصة التجارب الحرة الأخيرة، حتى إنه وجّه انتقادات حادة بعض الشيء إلى فريقه، قبل أن يعتذر لاحقًا، متحدثًا في الوقت ذاته عن الفرصة التي أفلتت منه لانتزاع المركز الأول.

وبعد إشارته إلى هبة رياح غير مواتية واجهها خلال لفّته الأخيرة، قال حجار: "أنا سعيد بالمركز الثالث".

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وأضاف: "كانت الأمور صعبة للغاية بالنسبة إليّ منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. لم أتمكن من إيجاد التوازن المناسب للسيارة. عانيت كثيرًا خلال حصة التجارب الحرة الأخيرة، إذ كانت السيارة شبه غير قابلة للقيادة، لدرجة أنني لم أتمكن حتى من إكمال لفة باستخدام إطارات السوفت".

وتابع: "أنا ممتن للفريق على كل العمل الشاق الذي بذله طوال عطلة نهاية الأسبوع. كنت قاسيًا بعض الشيء في حديثي معهم، ولذلك أود الاعتذار. المركز الثالث نتيجة رائعة، لكن كانت لدينا فرصة لانتزاع البول بوزيشن".

واختتم: "واجهت رياحًا خلفية قوية جدًا عند المنعطفين 13 و15. كلفني ذلك قدرًا كبيرًا من الوقت، وهو أمر محبط، لكن من المشجع أننا تمكنا من العودة بهذه القوة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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