فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

قال إسحاق حجار إن أداء سيارة "آر.بي22" الجديدة من ريد بُل فاق توقعاته بكثير بعد تجاربه الأولى خلف المقود.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

قدّمت ريد بُل تجارب تمهيدية إيجابية في برشلونة الشهر الماضي، وهذا الأسبوع أعاد الفريق سيارة "آر.بي22" إلى الحلبة ضمن تجارب ما قبل الموسم في البحرين.

وجذبت السيارة، التي لفتت الأنظار بشكل خاص بوحدة طاقتها، أيضًا اهتمام الفرق المنافسة، حيث أشار بعض السائقين إلى أنها أكثر كفاءة من حيث إدارة الطاقة وتوزيعها مقارنة بالمصنّعين الآخرين.

من جهته، أكّد إسحاق حجار، الذي انضم للفريق للمنافسة على المراكز الأمامية في موسمه الثاني في الفورمولا 1، أن الأداء فاجأه كذلك.

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

حيث قال: "السيارة فاقت توقعاتي بكثير. في نهاية العام الماضي لم تكن الانطباعات إيجابية للغاية، وحتى داخل الفريق كانت هناك شائعات عن عدم الرضا. في اليوم الأول في برشلونة أعتقد أنني أكملت 110 لفات مباشرة".

وأضاف: "الفريق بدأ المشروع قبل ثلاث سنوات، هذه مفاجأة إيجابية للغاية. الأمر مثير للإعجاب حقًا".

وتابع: "كانت لدي شكوك كثيرة في برشلونة، لكنها اختفت بسرعة كبيرة. بالطبع ما زلت أعتقد أننا سنواجه بعض المشاكل خلال الموسم، وهذا أمر طبيعي، لكنها ستكون أقل بكثير مما توقعت".

شاهد المزيد