إستيبان: مساهمات ألونسو مع رينو دفعة جيدة إلى الأمام

تزامناً مع استعدادات ألونسو للعودة إلى الفورمولا واحد الموسم المقبل، أكمل بعد الحصص ضمن جهاز محاكاة رينو خلال الأسابيع الماضية لمحاولة التأقلم بشكل أكبر مع الفريق الفرنسي.

ويرى أوكون أن آراء ألونسو ومشاركاته مرحّب بها لمساعدة الفريق على المضيّ قدماً.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد لمستُ اهتمامه، وبالطبع أرسل لي عدة رسائل يسأل إن كنا بحاجة لأي شيء، وأنه سيكون متواجداً من دون أية مشكلة".

وأكمل: "من الجيد حالياً أنه يعمل على جهاز المحاكاة. بتنا ثلاثة سائقين نستعمله: أنا ودانيال (ريكاردو) وألونسو. جميعنا نتمرّن على جهاز المحاكاة قبل السباقات من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل".

وأردف: "لذا لدينا آراء من ثلاثة سائقين. ومن الجيد العمل بشكل وثيق مع فريق جهاز المحاكاة. أنا واثق أنه سيتواجد خلال أحد السباقات في وقت قريب جداً. أتوقع ذلك".

وكان الإسباني المخضرم قد اختبر سيارة رينو 2020 خلال يوم تصويرٍ في برشلونة. وتودّ العلامة الفرنسية منح ألونسو أكبر قدر ممكن من الوقت على متن السيارة في الحلبة، لكن وبسبب قوانين التجارب، فإن الفريق مضطر لاستعمال سيارة 2018.

لكن، حتى لو لم يتمكن ألونسو من التواجد في المصنع على الدوام أو خلف المقود، فإنه ما زال مستعداً لتقديم آرائه ومساعدة الفريق.

فقال: "بالطبع أنا أشاهد جميع السباقات من المنزل، ولديّ أجهزة جيدة لذلك. لديّ جهاز كمبيوتر قدمه لي الفريق منذ عدة أسابيع، لذا بوسعي متابعة إستيبان من الكاميرا المثبتة على سيارته".

وأكمل: "كذلك الكاميرا المثبتة على سيارة دانيال. بوسعي الاستماع إلى المحادثات اللاسلكية كذلك، الاجتماعات وخطط الاستراتيجية".

واختتم: "لذا أعلم ما يجري في كل عطلة نهاية أسبوع. النتائج تتحسن. وكانت منصة التتويج في السباق الأخير مستحقة تماماً، وجاءت نتيجة العمل الجاد المتواصل".