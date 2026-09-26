ألقى إستيبان أوكون باللوم على الأعلام الصفراء في خروجه من القسم الثاني من التصفيات خلال جائزة أذربيجان الكبرى، وتحسر على "كل هذا الهراء" الذي يتعامل معه خلال موسم 2026 الصعب في الفورمولا 1 مع هاس.

وقال أوكون إن عدم الاتساق في أداء أجزاء السيارة يلاحقه بشكل سيئ، وهي المشكلة التي أقر بها الفريق الأمريكي، وذلك في 10 من أصل 15 جولة حتى الآن.

ولم تكن هذه المشكلة حاضرة في باكو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، لكن الفرنسي تعرض للإعاقة بسبب الأعلام الصفراء في القسم الثاني من التصفيات، بعدما خرج أرفيد ليندبلاد عن المسار مرتين. وكان من الممكن أن يكون ذلك أول ظهور له في القسم الثالث من التصفيات هذا الموسم، لكنه أنهى الحصة في المركز الرابع عشر، بفارق 0.241 ثانية عن زميله في الفريق و0.333 ثانية عن زمن العبور إلى القسم الثالث.

وقال أوكون: "لا يُصدق. كنا في طريقنا لتسجيل لفة تؤهلنا إلى القسم الثالث، وكانت السيارة تعمل بشكل جيد. كما تعلمون، لا نحظى بالكثير من الفرص مثل هذه عندما تعمل السيارة بشكل جيد - فهي لم تكن تعمل بهذا الشكل طوال الموسم. لقد حسّنا بعض الأمور، لكن كانت لدينا سيارة قادرة على بلوغ القسم الثالث اليوم".

وأضاف: "العلم الأصفر، ببساطة. تعرضت لهبة من الرياح في اللفة السابقة، لكنني كنت أيضًا في طريق لفة تؤهلني إلى القسم الثالث. ثم سجلت زمن اللفة نفسه مرة أخرى، عند الوصول إلى المنعطف 15. لا أعرف من خرج عن المسار، لكن كان عليّ التراجع عند الخروج من المنعطف للتأكد من أنني لن أحصل على أية عقوبة. وسجلت زمن اللفة نفسه تمامًا. لذلك خسرت ماذا، ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية بسبب ذلك؟".

وتابع: "لا يُصدق. كما تعلمون، لا أملك أية كلمات. إنها عطلة نهاية أسبوع مختلفة للسباق، والهراء نفسه، كما تعلمون. هناك دائمًا شيء ما يحدث من جانبي، سواء كانت السيارة، أو شيئًا آخر، أو علمًا أصفر، أو سيارات أمان، أو أيًا كان. لكنني لا أستحق كل هذا الهراء الذي أحمله على عاتقي في الوقت الحالي. لذلك، لا أعرف. ربما أحتاج إلى الاستحمام جيدًا".

وبصراحة رجل يدرك أنه يخسر مقعده، في ظل تقييم هاس لعدد من السائقين لموسم 2027، لم يتمكن أوكون من العثور على أي جانب إيجابي في تحسن وتيرة سيارة هاس، بعدما حقق أوليفر بيرمان المركز الحادي عشر، وهي أفضل نتيجة للفريق في التصفيات منذ جائزة الصين الكبرى.

واختتم أوكون قائلًا: "علينا الآن أن نقاتل من أجل الدخول إلى المراكز العشرة الأولى غدًا، لأننا في المركز الرابع عشر، ولسنا ضمن العشرة الأوائل. في نهاية المطاف، نعم، كنا قادرين على المنافسة، لكننا لا نستطيع الوصول إلى هناك. أبدًا. هذا لا يحدث أبدًا".