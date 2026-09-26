تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

ترتيب شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ترتيب شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى 2026

ساينز يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في أذربيجان بسبب مخالفة العلم الأصفر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ساينز يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في أذربيجان بسبب مخالفة العلم الأصفر

ما وراء مشكلة السرعة القصوى التي واجهها نوريس في باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ما وراء مشكلة السرعة القصوى التي واجهها نوريس في باكو

فيرستابن يكشف ما الذي حدث بالفعل لريد بُل في تصفيات باكو للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن يكشف ما الذي حدث بالفعل لريد بُل في تصفيات باكو للفورمولا 1
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

كان بإمكان أوكون بلوغ القسم الثالث من التصفيات للمرة الأولى هذا الموسم في أذربيجان، لكن الأعلام الصفراء حالت دون ذلك، ليبلغ الإحباط ذروته لدى الفرنسي.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إستيبان أوكون، هاس

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

ألقى إستيبان أوكون باللوم على الأعلام الصفراء في خروجه من القسم الثاني من التصفيات خلال جائزة أذربيجان الكبرى، وتحسر على "كل هذا الهراء" الذي يتعامل معه خلال موسم 2026 الصعب في الفورمولا 1 مع هاس.

وقال أوكون إن عدم الاتساق في أداء أجزاء السيارة يلاحقه بشكل سيئ، وهي المشكلة التي أقر بها الفريق الأمريكي، وذلك في 10 من أصل 15 جولة حتى الآن.

ولم تكن هذه المشكلة حاضرة في باكو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، لكن الفرنسي تعرض للإعاقة بسبب الأعلام الصفراء في القسم الثاني من التصفيات، بعدما خرج أرفيد ليندبلاد عن المسار مرتين. وكان من الممكن أن يكون ذلك أول ظهور له في القسم الثالث من التصفيات هذا الموسم، لكنه أنهى الحصة في المركز الرابع عشر، بفارق 0.241 ثانية عن زميله في الفريق و0.333 ثانية عن زمن العبور إلى القسم الثالث.

وقال أوكون: "لا يُصدق. كنا في طريقنا لتسجيل لفة تؤهلنا إلى القسم الثالث، وكانت السيارة تعمل بشكل جيد. كما تعلمون، لا نحظى بالكثير من الفرص مثل هذه عندما تعمل السيارة بشكل جيد - فهي لم تكن تعمل بهذا الشكل طوال الموسم. لقد حسّنا بعض الأمور، لكن كانت لدينا سيارة قادرة على بلوغ القسم الثالث اليوم".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "العلم الأصفر، ببساطة. تعرضت لهبة من الرياح في اللفة السابقة، لكنني كنت أيضًا في طريق لفة تؤهلني إلى القسم الثالث. ثم سجلت زمن اللفة نفسه مرة أخرى، عند الوصول إلى المنعطف 15. لا أعرف من خرج عن المسار، لكن كان عليّ التراجع عند الخروج من المنعطف للتأكد من أنني لن أحصل على أية عقوبة. وسجلت زمن اللفة نفسه تمامًا. لذلك خسرت ماذا، ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية بسبب ذلك؟".

وتابع: "لا يُصدق. كما تعلمون، لا أملك أية كلمات. إنها عطلة نهاية أسبوع مختلفة للسباق، والهراء نفسه، كما تعلمون. هناك دائمًا شيء ما يحدث من جانبي، سواء كانت السيارة، أو شيئًا آخر، أو علمًا أصفر، أو سيارات أمان، أو أيًا كان. لكنني لا أستحق كل هذا الهراء الذي أحمله على عاتقي في الوقت الحالي. لذلك، لا أعرف. ربما أحتاج إلى الاستحمام جيدًا".

وبصراحة رجل يدرك أنه يخسر مقعده، في ظل تقييم هاس لعدد من السائقين لموسم 2027، لم يتمكن أوكون من العثور على أي جانب إيجابي في تحسن وتيرة سيارة هاس، بعدما حقق أوليفر بيرمان المركز الحادي عشر، وهي أفضل نتيجة للفريق في التصفيات منذ جائزة الصين الكبرى.

واختتم أوكون قائلًا: "علينا الآن أن نقاتل من أجل الدخول إلى المراكز العشرة الأولى غدًا، لأننا في المركز الرابع عشر، ولسنا ضمن العشرة الأوائل. في نهاية المطاف، نعم، كنا قادرين على المنافسة، لكننا لا نستطيع الوصول إلى هناك. أبدًا. هذا لا يحدث أبدًا".

جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ديفيد كروفت

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
خروج أودي من الجولة الأولى: نيكو هولكنبرغ لا يرى في التحديث مشكلة

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
مرآب فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بعد حادث في الجولة التأهيلية: كيمي أنتونيلي لن يشارك في الجولة الثانية من التصفيات!

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جدار حفرة التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فورمولا 1
200

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

هاميلتون: غرفة مراقبي السباق تشبه قاعة المحكمة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هاميلتون: غرفة مراقبي السباق تشبه قاعة المحكمة
المزيد من
إستيبان أوكون

أوكون يعتبر نفسه "سائقًا حرًا" مع تأخر هاس في حسم تشكيلة سائقيها لموسم 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أوكون يعتبر نفسه "سائقًا حرًا" مع تأخر هاس في حسم تشكيلة سائقيها لموسم 2027

هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
فريق هاس اف1

بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"

غونتر شتاينر يكشف تفاصيل انهيار علاقته بجين هاس: "انقطعت العلاقة بيننا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
غونتر شتاينر يكشف تفاصيل انهيار علاقته بجين هاس: "انقطعت العلاقة بيننا"

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"

أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد