فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

إستيبان أوكون يغيب عن بقية موسم 2026 مع هاس وكامارا يشارك للمرة الأولى في البرازيل

سيخوض رافاييل كامارا ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع هاس في البرازيل، بعدما تقرر عدم مشاركة إستيبان أوكون في بقية سباقات موسم 2026.

منشور: 03-11-2026

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رافاييل كامارا ينضم إلى صفوف هاس لموسم 2027

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

قرر فريق هاس عدم إشراك إستيبان أوكون في أي سباق آخر هذا الموسم، ليحصل رافاييل كامارا، الذي كان من المقرر أن يبدأ مشواره في الفورمولا 1 عام 2027، على فرصة الظهور الأول مبكرًا خلال جائزة البرازيل الكبرى، وعلى أرضه وبين جماهيره.

وبعد تزايد التوتر في العلاقة بين أوكون والفريق، جاءت مشادة حادة في المكسيك لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعَت مدير الفريق أياو كوماتسو إلى استبعاد السائق الفرنسي من التشكيلة. وكان السائق الاحتياطي ونجم تويوتا ريو هيراكاوا قد حل مكان أوكون اعتبارًا من يوم السبت في المكسيك، ونجح في تسجيل نقطة خلال ظهوره الأول بعدما أنهى السباق في المركز العاشر. وأكد الفريق الآن أن أوكون، الذي سيصبح سائقًا حرًا في العام المقبل، لن يعود إلى مقعده.

وقد صرّح كوماتسو قائلًا: "أبلغنا إستيبان أوكون الآن بأنه لن يعود إلى مقعد السباق مع فريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 خلال هذا الموسم".

وأضاف: "لا تُتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف على الإطلاق، كما كان الحال في مكسيكو سيتي، لكننا نرى، كما في ذلك الوقت، أن هذا القرار يصب بصورة واضحة في مصلحة الفريق خلال المرحلة المقبلة. أما المحادثات التي جرت في نهاية المطاف بين الفريق وإستيبان، فتبقى شأنًا داخليًا، وسنواصل احترام خصوصية المواقف التي تُناقش خلف الأبواب المغلقة".

وسيحصل كامارا، سائق أكاديمية فيراري، الذي كان فريق هاس قد تعاقد معه بالفعل ليحل مكان أوكون في موسم 2027، على فرصة قيادة سيارة "في إف-26" في إنترلاغوس. ويحتل السائق البرازيلي حاليًا صدارة ترتيب بطولة الفورمولا 2، كما ترك انطباعًا مميزًا لدى هاس خلال التجارب الخاصة، ليحصل بذلك على فرصة بدء مسيرته في الفورمولا 1 قبل موعدها بعدة أشهر.

وجاءت الموافقة النهائية بعد ظهر الثلاثاء، رغم أن كامارا كان قد وُضع بالفعل في حالة تأهب خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى، عقب استبعاد أوكون المفاجئ من تشكيلة هاس. وفي حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، استعان الفريق الأمريكي بريو هيراكاوا كبديل مؤقت، بينما كان يقيّم خياراته للسباقات المتبقية من الموسم.

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

ولم يتأكد بعد ما إذا كان كامارا أو هيراكاوا سيقودان للفريق خلال الجولات المتبقية في لاس فيغاس وقطر وأبوظبي، لكن من المرجح أن يتقاسما المشاركة في تلك السباقات.

ورغم أن كامارا لم يسبق له قيادة سيارة فورمولا 1 من مواصفات موسم 2026، فإنه لن يصل إلى ظهوره الأول على أرضه، وسط الضغوط الكبيرة المحيطة به، دون استعداد مسبق.

فقد خاض خلال الموسم خمس حصص ضمن برنامج تجارب السيارات السابقة، أربع منها خلف مقود سيارة فيراري "إس إف-25"، وواحدة على متن سيارة هاس "في إف-25".

وأُقيمت التجارب الأخيرة في أغسطس على حلبة بورتيماو في البرتغال، ولعبت دورًا محوريًا في إقناع الفريق المملوك لشركة أمريكية بموهبة السائق البرازيلي الطبيعية.

حيث قال كوماتسو: "في إطار استعداداتنا للمرحلة المقبلة، اخترنا رافاييل كامارا للقيادة إلى جانب أولي بيرمان في جائزة ساو باولو الكبرى".

وأكمل: "بعدما قدم أداءً متميزًا خلال مشاركته في تجارب السيارات السابقة في أغسطس، أصبحنا نعرف قدرات رافا، ونتطلع إلى الترحيب به داخل الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، والعمل معه خلال ظهوره الأول في الفورمولا 1 على متن سيارة في إف-26 في البرازيل".

وسيكون لهذا التغيير في الخطط تأثير أيضًا على فيراري، إذ ستُمنح حصة التجارب الحرة الأولى صباح الجمعة، التي كانت مخصصة في الأصل لكامارا، إلى دينو بيغانوفيتش، ليحصل السائق السويدي على فرصة إضافية لقيادة سيارة فريق مارانيللو.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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