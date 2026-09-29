لطالما عبّر إستيبان أوكون، سائق فريق هاس في الفورمولا 1، بصراحة عن ثقته بقدراته، وهو يشعر الآن بأن نتيجة جائزة أذربيجان الكبرى جاءت لتؤكد صحة ثقته بنفسه.

شكّل المركز الثامن في باكو أفضل نتيجة لأوكون في موسم 2026، خلال حملة عانى فيها السائق الفرنسي في كثير من الأحيان بسبب عدم ثبات أداء سيارة هاس، وهي مشكلة يُعتقد أنها أثرت فيه بدرجة أكبر مما أثرت في زميله أوليفر بيرمان، رغم أن الوضع شهد تحسنًا مؤخرًا.

يدرك أوكون الآن أنه على الأرجح سيخسر مقعده في عام 2027، وكان قد شعر بإحباط شديد بعدما أعاقته الأعلام الصفراء خلال التجارب التأهيلية في باكو، وهو ما يفسر رد فعله المفعم بالسعادة بعد السباق.

وقال عقب انتزاع أرفيد لينبلاد المركز السابع منه بفارق 0.03 ثانية فقط: "أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة. عندما تعمل السيارة كما ينبغي، فهذه هي النتيجة التي نستحقها".

"امتلكنا سيارة قوية منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، واتخذنا جميع القرارات الصحيحة خلال التوقف في منطقة الصيانة وفترات سيارة الأمان. ونفذت التجاوز نفسه الذي قمت به في زاندفورت، قبل خط النهاية مباشرة، وكان ذلك جيدًا للغاية أيضًا. ونجحت مجددًا في كسب مركزين عند المنعطف الثاني".

"لذا، نعم، كان سباقًا رائعًا للغاية، وأنا سعيد جدًا بالنتيجة. أعتقد أن ذلك يمنح الجميع أجواء إيجابية جيدة لمواصلة العمل خلال الجولات الثلاث المتتالية المقبلة".

إستيبان أوكون، هاس الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

وتحدث عن حلبة سيبانغ، التي تستضيف الجولة المقبلة، قائلًا: "نحن مقبلون على حلبة صعبة للغاية، تضم الكثير من المنعطفات السريعة. وقد أثبتنا أن لدينا سيارة قادرة على المنافسة بصورة جيدة. ينبغي أن يكون السباقان المقبلان مثيرين بالنسبة إلينا، وأنا أتطلع إليهما".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت هذه النتيجة بمثابة استعادة للاعتبار خلال الفترة الصعبة التي يمر بها، أجاب أوكون: "يمكنني القول أنني أستحق هذه النتيجة، وليس كل ذلك الهراء الآخر".

وأضاف، في تصريح كرره تقريبًا حرفيًا أمام وسائل البث التلفزيوني في المنطقة المخصصة للمقابلات: "لقد تسابقت مع الجميع هناك، كما تعلمون، وكنت دائمًا على قدم المساواة معهم".

"فزت بكل بطولة شاركت فيها. فزت بسباقات في فورمولا رينو، وأحرزت ألقابًا في سباقات الكارتينغ، وفزت ببطولة الفورمولا 3 الأوروبية، وبطولة جي بي 3، ونافست ضمن المراكز العشرة الأولى في دي تي إم لنصف موسم، وفزت في الفورمولا 1. أنا قادر على فعل ذلك، كما تعلمون".

"أنا أحد أفضل السائقين، ولا أخشى قول ذلك".

وباستثناء تصريحه بأنه "فاز بكل بطولة" شارك فيها، وهو ما عاد ووضحه سريعًا، فإن كلام أوكون صحيح في معظمه.

وربما يتمثل الخطأ الوحيد في حديثه عن مشاركته لنصف موسم في بطولة دي تي إم عام 2016، إذ لم ينهِ سوى سباق واحد ضمن المراكز العشرة الأولى من أصل عشرة سباقات، وقضى 18% من إجمالي لفاته في تلك المراكز.