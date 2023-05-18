إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

الأمطار الغزيرة مع الفيضانات في منطقة إيميليا رومانيا، إضافة إلى سعي السلطات لتركيز جهودها على نواحي الإغاثة والإنقاذ، دفعت الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، للإعلان عن إلغاء الجائزة الكبرى.

وسرعان ما برزت علامات الاستفهام حيال التذاكر المباعة، واستحقاق إرجاعها، على ضوء مشاكل إعادة التذاكر بعد جدل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2021، والذي أُلغي بسبب الظروف الجوية السيئة كذلك.

لكن أعلن منظمو الجائزة وبشكل سريع أنه سيتم إرجاع كامل قيمة التذاكر. كما أنه لديهم خيار استبدالها بتذاكر لنسخة العام المقبل.

يشار إلى أنه مع إلغاء الجائزة بسبب "قوة قاهرة" فإن مروّج السباق في إيمولا، لن يضطر لدفع تكاليف الاستضافة البالغة 20 مليون دولار تقريباً، إلى الفورمولا واحد. بعكس ما حصل في سبا 2021، والتي لم يتم إرجاع التذاكر حينها.

وتمتلك الحلبة عقداً لاستضافة البطولة حتى 2025، لكن ولأن نسخة 2023 قد أُلغيت، فإن العقد سيستمر على الأغلب حتى 2026، خاصة وأن تعويض السباق في هذا الموسم شبه مستحيل.