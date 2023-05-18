إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد
تم إرجاع قيمة كامل تذاكر جائزة إيمولا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد إلغائها بسبب الظروف الجوية السيئة.
الأمطار الغزيرة مع الفيضانات في منطقة إيميليا رومانيا، إضافة إلى سعي السلطات لتركيز جهودها على نواحي الإغاثة والإنقاذ، دفعت الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، للإعلان عن إلغاء الجائزة الكبرى.
وسرعان ما برزت علامات الاستفهام حيال التذاكر المباعة، واستحقاق إرجاعها، على ضوء مشاكل إعادة التذاكر بعد جدل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2021، والذي أُلغي بسبب الظروف الجوية السيئة كذلك.
لكن أعلن منظمو الجائزة وبشكل سريع أنه سيتم إرجاع كامل قيمة التذاكر. كما أنه لديهم خيار استبدالها بتذاكر لنسخة العام المقبل.
يشار إلى أنه مع إلغاء الجائزة بسبب "قوة قاهرة" فإن مروّج السباق في إيمولا، لن يضطر لدفع تكاليف الاستضافة البالغة 20 مليون دولار تقريباً، إلى الفورمولا واحد. بعكس ما حصل في سبا 2021، والتي لم يتم إرجاع التذاكر حينها.
وتمتلك الحلبة عقداً لاستضافة البطولة حتى 2025، لكن ولأن نسخة 2023 قد أُلغيت، فإن العقد سيستمر على الأغلب حتى 2026، خاصة وأن تعويض السباق في هذا الموسم شبه مستحيل.
رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد
فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا
أحدث الأخبار
كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري
كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري
فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا
فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا
إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد
إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد
رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد
رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.