إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
حقّق ماكس فيرشتابن الفوز في سباق جائزة ستيريا الكبرى ليُوسّع صدارته في ترتيب بطولة العالم للسائقين بفارق 18 نقطة عن منافسه لويس هاميلتون. يُقدّكم لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أبرز الإحصائيات والأرقام التي تمّ تسجيلها خلال الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد 2021.
--> تصدّر فيرشتابن جميع لفات السباق الـ 71 كي يُحقّق فوزه الـ 14 في مسيرته والرابع له هذا الموسم حتى الآن.
--> أحرز فريق ريد بُل فوزه العاشر مستخدمًا محركات هوندا، إذ كان هذا الفوز الـ 11 لهوندا منذ عودتها إلى البطولة.
--> سجّلت هوندا فوزها الخامس في الموسم الحالي حتى الآن: وهذا هو أكبر عدد من الانتصارات للصانع الياباني منذ فوزه بخمسة سباقات في موسم 1992 مع سائقَي مكلارين إيرتون سينا وغيرهارد بيرغر.
--> هذه هي المرّة الأولى التي تُخفق فيها مرسيدس في تحقيق الفوز لأربعة سباقات متتالية منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في موسم 2014.
--> فاز فيرشتابن بفارق 35.743 ثانية عن هاميلتون إثر قيام الأخير بتوقفٍ إضافي من أجل خطف أسرع لفة بالسباق والحصول على نقطة إضافية – إذ يُعتبر هذا الفارق هو الأكبر بين الفائز والوصيف منذ سباق الصين 2016 (نيكو روزبرغ فاز بالسباق بفارق 37.776 ثانية من سيباستيان فيتيل).
--> سجّل هاميلتون أسرع لفة بالسباق للمرّة الـ 56 في مسيرته (الرقم القياسي هو لشوماخر مع 77 أسرع لفة).
--> للمرّة الـ 17 تواجد فيرشتابن وبوتاس وهاميلتون على منصة التتويج معًا.
--> عادل هاميلتون الرقم القياسي في إنهاء السباقات بالمركز الثاني والمُسجّل باسم شوماخر (المركز الثاني في 43 جائزة كبرى).
--> صعد بوتاس إلى منصة التتويج على حلبة ريد بُل رينغ للمرّة السادسة وهي أفضل نتيجة للسائق الفنلندي مقارنةً بأيّ حلبةٍ أخرى.
--> لا يزال فريق مكلارين الوحيد الذي وصل إلى خطّ النهاية في جميع سباقات الموسم الحالي.
--> للمرّة الخامسة هذا الموسم، أحرز كيمي رايكونن المركز الـ 11 في السباق.
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