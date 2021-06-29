إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

--> تصدّر فيرشتابن جميع لفات السباق الـ 71 كي يُحقّق فوزه الـ 14 في مسيرته والرابع له هذا الموسم حتى الآن.

--> أحرز فريق ريد بُل فوزه العاشر مستخدمًا محركات هوندا، إذ كان هذا الفوز الـ 11 لهوندا منذ عودتها إلى البطولة.

--> سجّلت هوندا فوزها الخامس في الموسم الحالي حتى الآن: وهذا هو أكبر عدد من الانتصارات للصانع الياباني منذ فوزه بخمسة سباقات في موسم 1992 مع سائقَي مكلارين إيرتون سينا وغيرهارد بيرغر.

--> هذه هي المرّة الأولى التي تُخفق فيها مرسيدس في تحقيق الفوز لأربعة سباقات متتالية منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في موسم 2014.

--> فاز فيرشتابن بفارق 35.743 ثانية عن هاميلتون إثر قيام الأخير بتوقفٍ إضافي من أجل خطف أسرع لفة بالسباق والحصول على نقطة إضافية – إذ يُعتبر هذا الفارق هو الأكبر بين الفائز والوصيف منذ سباق الصين 2016 (نيكو روزبرغ فاز بالسباق بفارق 37.776 ثانية من سيباستيان فيتيل).

--> سجّل هاميلتون أسرع لفة بالسباق للمرّة الـ 56 في مسيرته (الرقم القياسي هو لشوماخر مع 77 أسرع لفة).

--> للمرّة الـ 17 تواجد فيرشتابن وبوتاس وهاميلتون على منصة التتويج معًا.

--> عادل هاميلتون الرقم القياسي في إنهاء السباقات بالمركز الثاني والمُسجّل باسم شوماخر (المركز الثاني في 43 جائزة كبرى).

--> صعد بوتاس إلى منصة التتويج على حلبة ريد بُل رينغ للمرّة السادسة وهي أفضل نتيجة للسائق الفنلندي مقارنةً بأيّ حلبةٍ أخرى.

--> لا يزال فريق مكلارين الوحيد الذي وصل إلى خطّ النهاية في جميع سباقات الموسم الحالي.

--> للمرّة الخامسة هذا الموسم، أحرز كيمي رايكونن المركز الـ 11 في السباق.