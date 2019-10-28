إحصائيات من سباق جائزة المكسيك الكبرى 2019

الفوز رقم 83 لهاميلتون 1 / 8 الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات أحرز هاميلتون انتصاره الـ 83 خلال مسيرته الاحترافية والثاني له في المكسيك. ويُعتبر البريطاني السائق الأوّل الذي يفوز بجائزة المكسيك الكبرى منطلقًا من المركز الثالث على شبكة الانطلاق منذ جاكي إكس في العام 1970.

الفوز رقم 100 لمرسيدس 2 / 8 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات هذا هو الانتصار العاشر لهاميلتون هذا الموسم، حيث أهدى مرسيدس فوزها رقم مئة في سباقات الفورمولا واحد. ليس ذلك وحسب، بل أحرز هاميلتون "البوديوم" المئة له مع مرسيدس ليكون بذلك السائق الوحيد إلى جانب مايكل شوماخر الذي يُسجّل مئة بوديوم مع نفس الفريق.

فيتيل: 9 منصات تتويج حتى الآن 3 / 8 الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات أنهى سيباستيان فيتيل سباق المكسيك في المركز الثاني محرزًا "البوديوم" التاسعة له هذا الموسم ليتعادل مع زميله شارل لوكلير بنفس عدد منصات التتويج.

بوتاس يُحرز البوديوم الـ 44 في مسيرته 4 / 8 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات فالتيري بوتاس أبقى حظوظه بالمنافسة على اللّقب قائمة بإنهائه للسباق بالمركز الثالث، ولكنه أيضاً أحرز البوديوم رقم 44 في مسيرته الاحترافية متقدمًا على الرقم المسجّل من قبل بطل العالم الثلاثي جاكي ستيوارت.

ألبون يُكمل نتائجه الجيدة مع ريد بُل 5 / 8 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات أليكس ألبون واصل إنهاءه للسباقات في المراكز الستة الأولى منذ انضمامه لفريق ريد بُل وذلك قبل ست جولات من الآن.

أسوأ نتيجة لفيرشتابن في المكسيك منذ 2015 6 / 8 الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون أنهى ماكس فيرشتابن سباق المكسيك في المركز السادس، ما يعتبر أسوأ نتيجة له على هذه الحلبة منذ العام 2015. ولكن على الرغم من ذلك، فقد سجل النقاط خلال جميع مشاركاته هنا.

بيريز والمركز السابع 7 / 8 الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات عادل البطل المحلي سيرجيو بيريز أفضل نتيجة له على أرضه وأمام جماهيره بإحرازه للمركز السابع، وهي نفس النتيجة التي سجّلها قبل عامين.