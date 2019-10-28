فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / الأكثر تشويقاً

إحصائيات من سباق جائزة المكسيك الكبرى 2019

المشاركات
التعليقات
إحصائيات من سباق جائزة المكسيك الكبرى 2019
من قبل:
, رئيس التحرير
28-10-2019

ما هي أبرز الأرقام القياسية الجديدة والإحصائيات التي تمّ تسجيلها مع نهاية سباق جائزة المكسيك الكبرى الذي انتهى بفوز سائق مرسيدس لويس هاميلتون؟

شريط التمرير
القائمة

الفوز رقم 83 لهاميلتون

الفوز رقم 83 لهاميلتون
1/8

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أحرز هاميلتون انتصاره الـ 83 خلال مسيرته الاحترافية والثاني له في المكسيك. ويُعتبر البريطاني السائق الأوّل الذي يفوز بجائزة المكسيك الكبرى منطلقًا من المركز الثالث على شبكة الانطلاق منذ جاكي إكس في العام 1970.

الفوز رقم 100 لمرسيدس

الفوز رقم 100 لمرسيدس
2/8

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

هذا هو الانتصار العاشر لهاميلتون هذا الموسم، حيث أهدى مرسيدس فوزها رقم مئة في سباقات الفورمولا واحد. ليس ذلك وحسب، بل أحرز هاميلتون "البوديوم" المئة له مع مرسيدس ليكون بذلك السائق الوحيد إلى جانب مايكل شوماخر الذي يُسجّل مئة بوديوم مع نفس الفريق.

فيتيل: 9 منصات تتويج حتى الآن

فيتيل: 9 منصات تتويج حتى الآن
3/8

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أنهى سيباستيان فيتيل سباق المكسيك في المركز الثاني محرزًا "البوديوم" التاسعة له هذا الموسم ليتعادل مع زميله شارل لوكلير بنفس عدد منصات التتويج.

بوتاس يُحرز البوديوم الـ 44 في مسيرته

بوتاس يُحرز البوديوم الـ 44 في مسيرته
4/8

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس أبقى حظوظه بالمنافسة على اللّقب قائمة بإنهائه للسباق بالمركز الثالث، ولكنه أيضاً أحرز البوديوم رقم 44 في مسيرته الاحترافية متقدمًا على الرقم المسجّل من قبل بطل العالم الثلاثي جاكي ستيوارت.

ألبون يُكمل نتائجه الجيدة مع ريد بُل

ألبون يُكمل نتائجه الجيدة مع ريد بُل
5/8

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أليكس ألبون واصل إنهاءه للسباقات في المراكز الستة الأولى منذ انضمامه لفريق ريد بُل وذلك قبل ست جولات من الآن.

أسوأ نتيجة لفيرشتابن في المكسيك منذ 2015

أسوأ نتيجة لفيرشتابن في المكسيك منذ 2015
6/8

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

أنهى ماكس فيرشتابن سباق المكسيك في المركز السادس، ما يعتبر أسوأ نتيجة له على هذه الحلبة منذ العام 2015. ولكن على الرغم من ذلك، فقد سجل النقاط خلال جميع مشاركاته هنا.

بيريز والمركز السابع

بيريز والمركز السابع
7/8

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

عادل البطل المحلي سيرجيو بيريز أفضل نتيجة له على أرضه وأمام جماهيره بإحرازه للمركز السابع، وهي نفس النتيجة التي سجّلها قبل عامين.

ريكاردو يكسر نحس المكسيك

ريكاردو يكسر نحس المكسيك
8/8

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

للمرّة الأولى منذ ثلاثة أعوام وصل دانيال ريكاردو إلى خطّ النهاية في سباق المكسيك منهيًا إياه في المركز الثامن.

المقال التالي
هاميلتون: فيتيل خاطر "بحادثة كبيرة" خلال انطلاقة سباق المكسيك

المقال السابق

هاميلتون: فيتيل خاطر "بحادثة كبيرة" خلال انطلاقة سباق المكسيك

المقال التالي

ضبط قانون سقف الميزانيات بحاجة إلى "موارد كبيرة"

ضبط قانون سقف الميزانيات بحاجة إلى "موارد كبيرة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المكسيك الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فريق أسبار ينتقل إلى استخدام درّاجات دوكاتي ويؤكّد بقاء لافيرتي

2
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.