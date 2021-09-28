إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

بعد كل جائزة كبرى لعام 2021 يضع موقع "موتورسبورت.كوم" رزمة من الإحصائيات. في ما يلي الأرقام والمعطيات المهمة بعد الجولة الـ 15 من البطولة العالمية، من سباق جائزة روسيا الكبرى.

>>> هي النسخة الثامنة من جائزة روسيا الكبرى، أي نفس عدد سباق تركيا. استقبلت حلبة سوتشي السباق للمرة الثامنة أيضاً، ما يضعها ضمن مصاف حلبات موسبورت ولونغ بيتش وإسطنبول وأوستن.

>>> مع عودته إلى الحلبات بعد شفائه من فيروس كورونا، رفع السائق الفنلندي كيمي رايكونن الرقم القياسي لأكثر عدد من السباقات إلى 343. متقدماً على كل من الإسباني فرناندو ألونسو (327) والبرازيلي روبنز باريكيلو (323).

كارلوس ساينز الإبن، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، ويليامز وفرناندو ألونسو، ألبين ولانس سترول، أستون مارتن ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

التجارب التأهيليّة:

>>> بات لاندو نوريس السائق الرقم 102 الذي يسجل التوقيت الأسرع خلال التجارب في الفورمولا واحد. كما أصبح السّائق العاشر النشط حاليًا الذي يحقق ذلك.

>>> أصبح لاندو نوريس خامس أصغر سائق ينطلق من المركز الاوّل في تاريخ الفورمولا واحد، وقد حقق هذا الإنجاز في سن الـ 21 عامًا و10 أشهر و13 يومًا. يحمل الرقم القياسي بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتيل في سن الـ 21 عامًا وشهرين و11 يومًا.

ــــ حقق فريق مكلارين أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية للمرة الـ 156 في تاريخه، إضافة إلى 241 مرة لمرسيدس كمزود للمحركات. تجاوزت العلامة التجارية الألمانية نظيرتها الفرنسية رينو (213).

>>> لم يحقق فريق مكلارين أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية منذ 8 أعوام و10 أشهر ويوم أو 172 جائزة كبرى. حينها، كان لويس هاميلتون الأسرع في تصفيات سباق البرازيل 2012. ولم يسبق لأي مصنّع حالي أن انتظر هذه المدة الطويلة: وحده فريق بينيتون تجاوز الـ 100 جائزة كبرى، وذلك خلال 7 أعوام و8 أشهر و8 أيام بين سباقي إيطاليا 1986 وموناكو 1994.

>>> انطلق لاندو نوريس من الخط الأوّل للمرة الثانية في مسيرته، في حين حقق الاسباني كارلوس ساينز هذا الإنجاز للمرة الاولى في أفضل إنجاز له في مسيرته حتّى الآن.

>>> هي المرة الأولى التي يتقاسم فيها فريقا مكلارين وفيراري الخط الأوّل للإنطلاق منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2010، وفي المرتين كلتيهما مع سائق انغليزي عند مكلارين (جنسون باتون ولاندو نوريس) وإسباني عند فيراري (فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز).

>>> مع تواجد جورج راسل في المركز الثالث، كانت هذه المرة الأولى التي تتألف فيها المراكز الثلاثة الاولى من مكلارين وفيراري ووليامز منذ جائزة البرازيل الكبرى 2004 (روبنز باريكيلو عند فيراري، خوان بابلو مونتويا عند وليامز وكيمي رايكونن عند مكلارين).

>>> لاندو نوريس وكارلوس ساينز هما الثنائي الأوّل من دون أي فوز في الجوائز الكبرى يحتلّ الخط الاوّل للإنطلاق منذ هايكي كوفالاينن ومارك ويبر في سيلفرستون 2008.

>>> حقق الإسباني فرناندو ألونسو إنجاز احتلال المركز السادس خلال التجارب، وذلك للمرة الأولى منذ جائزة الولايات المتحدة الأميركية 2014.

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور فيا

السباق:

>>>ـ فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباقه الرقم 100 في الفورمولا واحد.

>>> هو الفوز الـ 120 لفريق مرسيدس كمصنّع والـ 207 كمزود للمحركات.

ـ حافظ فريق مرسيدس-بنز على سجله خالياً من الخسارة خلال النسخة العاشرة من سباق جائزة روسيا الكبرى، بداية عامي 1913 و1914 ومن ثم من 2014 حتّى 2021.

>>> فاز لويس هاميلتون بخمسة سباقات من أصل 8 في روسيا شارك فيها، أي نسبة نجاح تصل إلى 62.5 في المئة.

>>> بات لويس هاميلتون أوّل سائق يفوز بالسباق بعد انطلاقه من خارج المراكز الثلاثة الأولى على حلبة سوتشي. وهو انتصاره الاوّل بعد إنطلاقه رابعًا منذ جائزة المجر الكبرى 2009.

>>> لم يتصدر لويس هاميلتون سوى 11 لفة في السباقات الثمانية الأخيرة، ولكن كان ذلك كافيًا كي يفوز بسباقين.

>>> حقق لاندو نوريس أسرع لفة خلال السباق للمرة الثالثة في مسيرته، ليتساوى مع كل من يوخن رينت وكيكي روزبرغ وبيير غاسلي.

>>> صعد لويس هاميلتون إلى منصة التتويج للمرة الـ 176 في مسيرته، وهو رقم قياسي، مقابل 53 مرة للهولندي ماكس فيرشتابن و5 مرات للإسباني كارلوس ساينز الذي تساوى مع أولفييه بانيس ولاندو نوريس.

>>> أنهى ماكس فيرستابن السباق في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز العشرين. في حال استثنينا سباق 50 ميل في إنديانابوليس، وحدهم 5 سائقين تمكنوا من التقدم في الترتيب وإنهاء السباق في ترتيب متقدم، وهم: جون واتسون (انطلق من المركز 22 وفاز بسباق جائزة الولايات المتحدة الغربية 1983)، نيكي لاودا (23 وحلّ ثانياً في السباق ذاته)، جاك لافيت (20 ووصل ثانياً في سباق أستراليا 1985)، خوان بابلو مونتويا (20 وحلّ ثانياً في سباق ألمانيا 2005) وسيباستيان فيتيل (20 ووصل ثانيًا في سباق ألمانيا 2019).

>>> بات ماكس فيرشتابن أوّل سائق يصعد إلى منصة التتويج بعدما كان خارج المراكز الخمسة الأولى قبل 5 لفات من إشهار العلم المرقط، وذلك منذ الالماني مايكل شوماخر في سباق جائزة أوروبا الكبرى 2012.

>>> اجتاز الاسترالي دانيال ريكاردو خط النهاية للسباق الـ 31 تواليًا، وهي رابع أفضل سلسلة في مختلف الاوقات.

>>> حصد جورج راسل النقاط للمرة الرابعة في السباقات الخمسة الاخيرة. وحدهما ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز حققا سلسلة أفضل.

>>> حصد جورج راسل 16 نقطة في السباقات الستة الأخيرة، متساوياً مع سيرجيو بيريز. علمًا أن 10 سائقين حققوا نتائج أفضل وحصدوا أكثر من 25 نقطة.

>>> انسحب الألماني ميك شوماخر للمرة الأولى في مسيرته ولكنه السائق صاحب النسبة الأقل من الانسحابات مع 6.67 في المئة في الفورمولا واحد، متقدماً على فالتيري بوتاس (9.36 في المئة). في حين يتصدر زميل شوماخر، الروسي نيكيتا مازيبين القائمة مع 26.67 في المئة مقابل 21.64 في المئة لماكس فيرشتابن.

>>> لم يفز فالتيري بوتاس منذ 22 جائزة كبرى، وهي أسوأ سلسلة له منذ انضمامه إلى فريق مرسيدس.

>>> لم يتمكن سيباستيان فيتيل من إحراز لقب أي سباق منذ 38 جائزة كبرى وتحديدًا منذ سباق سنغافورة 2019، حيث لم يسبق له أن مرّ بهذه التجربة منذ بداية مسيرته في الفورمولا واحد.

لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت