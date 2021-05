بالأرقام: إحصائيات التجاوزات في سباقات الفورمولا واحد

ماهي السباقات التي شهدت أكبر عدد من التجاوزات؟ ومن هو السائق الذي حقّق أكبر قدر منها؟ هذه هي الإحصائيات التي تهمّنا.

سواءٌ كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، عادةً ما يعتمد المشجعون على التجاوزات كمقياس لتحديد إذا ما كانت الجائزة الكبرى جيّدة أم لا. المزيد من التجاوزات يعني المزيد من الحركة وبالتالي المزيد من الإثارة، أليس كذلك؟

ليس بالضرورة. من سيجادل بأنّ مشاهدة دانيال ريكاردو يتشبّث بالفوز في جائزة موناكو الكبرى 2018 على الرغم من خسارته الكثير من الطاقة لم يكن أمرًا ملفتاً؟ ونفس الشيء ينطبق على فوز هاميلتون على شوارع الإمارة في 2019، بعد أن تذمّر على اللاسلكي بأنّ إطاراته انتهت.

في بعض الأحيان يكون الدفاع بنفس إثارة الهجوم: ولهذا السبب معركة فرناندو ألونسو ومايكل شوماخر في جائزة سان مارينو الكبرى 2005 أسطورية.

ومع ذلك، لا شيء أسوأ في الفورمولا واحد من سباق يكاد فيه الترتيب لا يتغيّر. ولهذا تمّ اعتماد نظام الحدّ من الجرّ "دي آر أس" بدءاً من 2011، وأدّى ذلك على الفور إلى تسجيل رقم قياسي في عدد التجاوزات في تاريخ سباقات الجائزة الكبرى خلال السباق الرابع من الموسم.

ويعتقد الكثيرون بأنّ نظام "دي آر أس" يجعل التجاوز سهلاً للغاية، والقوانين الجديدة التي سيتمّ اعتمادها في 2022 ستسهّل عملية لحاق السيارات ببعضها البعض عبر تقليص الدوامات الهوائية التي تُولّدها. ويعتقد المدير التقني لمكلارين جايمس كي بأنّ نظام "دي آر أس" سيصبح أقلّ فاعلية كنتيجة لهذه التغييرات.

قد تعتقد بأنّ التجاوز هو عندما تتقدّم سيارة على أخرى، لكن هذا ليس التعريف المستخدم لتحليل البيانات. أوّلاً، يجب أن يتمّ التجاوز خلال اللفات السريعة، ما يعني أنّه لا يتمّ احتساب ما يحصل خلال اللفة الأولى.

ثانياً، يجب الحفاظ على التجاوز إلى غاية خطّ النهاية من تلك اللفة، على سبيل المثال: إذا تجاوزت السيارة الأولى السيارة الثانية لكنّ الأخيرة استرجعت مركزها على الفور، ذلك يعني بأنّ عدد التجاوزات صفر وليس اثنين.

التجاوز يجب أن يكون من أجل افتكاك المركز، لذا التقدّم بلفة كاملة على السيارات المتأخرة أو العودة للفة الصدارة لا يُحتسب. ويجب أن يتمّ ذلك على المسار، ما يعني بأنّ تغيّر المراكز نتيجةً لوقفات الصيانة لا يُمثّل تجاوزات حقيقية.

الهدف من ذلك كلّه هو أنّه يجعل من الأسهل العودة ومقارنة ما حصل في السباقات القديمة عبر دراسة مخطّطات اللفات، التي تسجّل الترتيب في كلّ مرة تُكمل فيها السيارات لفّة. لذا تستطيع معرفة متى حصل تجاوز عبر النظر إلى الترتيب في أيّ مرحلة خلال السباق.

بشكل غير رسمي، شهد سباق جائزة الصين الكبرى في 2016 أكبر عدد من التجاوزات خلال سباق جاف بـ 161 تجاوزاً حيث حقّق نيكو روزبرغ الفوز لصالح مرسيدس. وأحد الأسباب وراء ارتفاع هذا الرقم كان تواجد العديد من السيارات الأسرع في الخلف، حيث انطلق لويس هاميلتون من مؤخرة الترتيب بعد عطب أصاب نظام استعادة الطاقة الحرارية في التصفيات. بينما اضطر كيمي رايكونن لإجراء وقفة صيانة مبكرة لتغيير الجناح الأمامي لسيارته بعد الاحتكاك الذي دفع أيضاً زميله سيباستيان فيتيل إلى الخلف، في حين انثقب إطار دانيال ريكاردو عندما كان في صدارة السباق لصالح ريد بُل ليتراجع للمركز السابع عشر.

كما ساعد على ذلك إكمال جميع السيارات البالغ عددها 22 السباق، وهو أحد السباقات القليلة في تاريخ الفورمولا واحد التي لم تشهد أيّة انسحابات. حقيقة أنّ الجميع تمكنوا من الوصول لخطّ النهاية عزّزت هذا الرقم بالفعل.

حامل الرقم القياسي السابق كانت جائزة تركيا الكبرى في 2011 مع 79 تجاوزاً خلال السباق الذي امتدّ لـ 58 لفة. وكان هذا السباق الرابع الذي تلي اعتماد نظام "دي آر أس" لأوّل مرّة، وهو نظام يساعد على التجاوز ويمنح السيارات دفعة من السرعة القصوى عبر فتح فجوة على الجناح الخلفي.

وفقاً لمزوّد الإطارات بيريللي شهدت جائزة البرازيل الكبرى الجولة الختامية لموسم 2012، 147 تجاوزاً، وكان ذلك أكبر عدد يُسجّل في سباقات الأمطار. وجعلت الظروف سباق الجائزة الكبرى على حلبة إنترلاغوس أحد أكثر سباقات الموسم إثارةً، بعد انزلاق متصدّر الترتيب العام سيباستيان فيتيل خلال اللفة الأولى ليتراجع للخلف حيث اضطر لشقّ طريقه إلى الأمام ليتغلّب على سائق فيراري فرناندو ألونسو في معركة اللقب. ومع حلول الإسباني ثانياً خلف سائق مكلارين جنسن باتون، كان المركز السادس كافياً لتتويج فيتيل بلقبه الثالث على التوالي متقدّماً بفارق 3 نقاط فقط في الترتيب العام.

وكان هذا السباق أيضاً الأوّل الذي يتصدّره سائق فورس إنديا نيكو هلكنبرغ، الذي افتكّ الصدارة من باتون في اللفة 18 ثمّ تخلّى عنها لصالح لويس هاميلتون بعد 30 لفة على إثر انزلاقه. وخلال اللفة 54 اصطدم هذا الثنائي ببعضهما البعض لينسحبا من المنافسة على الفوز.

وانتهى السباق ومعركة اللقب خلف سيارة الأمان بعد الحادث الذي تعرّض له بول دي ريستا مع تبقّي 3 لفات على النهاية.

شهد سباق جائزة إيطاليا الكبرى في 1965 على حلبة مونزا أكبر عدد من التجاوزات نحو الصدارة في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث تغيّرت الصدارة في 41 مرّة على امتداد 76 لفة. إذ تناوب أربعة سائقين بريطانيين، وهم جاكي ستيوارت وغراهام هيل وجيم كلارك وجون سورتيز على الصدارة لصالح "بي آر أم"، ولوتس وفيراري تباعاً بفضل التأثير القويّ لعامل السحب على حلبة السرعة القصوى.

وانتصر ستيوارت في نهاية المطاف متقدّماً بفارق 3 ثوانٍ عن زميله في "بي آر أم" هيل. بينما انسحب كلارك وسورتيز بسبب مشاكل ميكانيكية.

The start of the race with only six cars

Photo by: Steve Swope / Motorsport Images