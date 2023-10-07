إجراءات "إسعافية" لجولة قطر وسط مخاوف من فشل الإطارات

كشف تحليل مطاط إطارات بيريللي بعد يوم الجمعة على حلبة لوسيل، وجود دلائل على شروخات في جوانب الإطارات ومكوناتها.

وضمن بيان أصدره الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ألمح أن المشكلة قد تؤدي إلى خسارة الهواء ضمن الإطارات في حال تم استعمالها بشدة.

وكانت الإشارات الأولية كشفت وجود مشكلة تفاقمت بسبب التصميم الجديد للحفف الجانبية لحلبة قطر.

حيث جاء في البيان: "يبدو أن المشكلة تحصل بسبب الاحتكاك بين جانب الإطار والحفف الجانبية الهرمية المستعملة بشكل كبير في الحلبة وما يزيدها هو الاحتمالية الكبيرة لصعود السيارات عليها".

وتسببت هذه المشكلة بقلق "فيا" التي دعت لإجراءات إسعافية عبر تغيير مواعيد يوم السبت، حيث ستُقام حصة تجارب إضافية لتقييم الوضع.

وفي البيان، أوضحت "فيا" أن هناك إجراءات ستقام لتفادي إمكانية حصول مشاكل في السباق.

حيث سيتم تعديل حدود المسار في المنعطفين 12 و13، مع حصة من 10 دقائق تقام في الرابعة من مساء يوم السبت - أي عبر تأخير بداية التصفيات القصيرة - ما يسمح للسائقين بالاعتياد على الحدود الجديدة.

وستنطلق التصفيات القصيرة الساعة 4.20 مساء، أي متأخرة بـ 20 دقيقة عن موعدها الأصلي.

وبعد السباق القصير سيتم تحليل الإطارات لتقرير إن كانت هناك ضرورة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لسباق الأحد.

وفي حال لم يكن الوضع مطمئناً، فإن "فيا" ستجبر الفرق على استعمال العدد الأقصى المسموح من الإطارات لسباق الأحد بناء على دواعي السلامة.

بالتالي، يجب ألا يتم استعمال الإطارات الجديدة خلال السباق لأكثر من 20 لفة، أو 22 لفة للإطارات المستعملة (20 لفة في السباق و2 لفة أثناء التصفيات الرئيسية).

وسيتم إلزام جميع السائقين القيام بثلاثة توقفات خلال السباق.