بدأت استعدادات الفرق لوقف تطوير السيارات الحالية والتركيز الكامل على سيارات الموسم الجديد.

وتحاول الفرق البحث عن أية منافع أو مناطق رمادية في قوانين 2022 الثورية، من أجل الحصول على مكاسب إضافية في الأداء، تماماً كما فعل فريق برون جي بي في 2009 مع تصميم "الناشر المزدوج".

لكن، عمل مدراء الفورمولا واحد بشكل كبير على قوانين 2022 من أجل ضمان عدم وجود ثغرات.

بالنسبة إلى كي، فهو يرى أنه وبالرغم من أنه لن تكون هناك أفكار جديدة واضحة للعيان، لكن هذا لا يعني أن الفرق لن تبذل كل ما بوسعها لاستخلاص أكبر قدر ممكن من الكسب الإضافي.

فقال: "أعتقد أنه هناك الكثير من الجوانب غير الواضحة للعيان والتي يمكن الاستفادة منها. وهذا ما سيكون عليه موسم 2022".

وتابع: "لن نرى أموراً واضحة جداً مثل الناشر المزدوج. لأنها ستكون أقل وضوحاً".

وأردف: "لكن ستكون هناك أفكار أخرى ذكية وطرق مختلفة لتحقيق تلك المكاسب قد لا تكون واضحة للعيان".

القسم الخلفي لسيارة 2022 تصوير: صور موتورسبورت

وتحاول ليبرتي ميديا عبر القوانين الجديدة توفير مناخ أكثر عدلاً لجميع الفرق وذلك من أجل تحسين نوعية العرض والمنافسة.

ويرى كي أن بعض الإضافات مثل قوانين الانسيابية وتقييد العمل ضمن نفق الهواء إضافة إلى منح المزيد من الوقت لأبحاث ديناميكا الموائع الحسابية "سي أف دي" للفرق الأبطأ، قد تعمل على مساعدة الفرق المتأخرة.

فقال: "من الصعب الحكم على كيفية سير الأمور. أعتقد أننا لن ندرك تأثير القوانين إلا مع الوصول إلى أول حصة تصفيات حيث يسعى الجميع لإثبات سرعته".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه سيكون هناك بعض الأفضلية للفرق المتأخرة نظراً لأنها تحصل على أوقات تطوير أكثر".

واسترسل: "كان من الرائع تحقيقنا للمركز الثالث العام الماضي، لكن هذا أثر بشكل طفيف على كمية التطوير التي بات بوسعنا القيام بها فيما لو حققنا المركز الخامس على سبيل المثال".

وأردف: "لكننا نمتلك الثقة بأنفسنا وبالأدوات التي نمتلكها لتحقيق أهدافنا".

واستطرد: "أعتقد أن هناك العديد من العوامل التي ستلعب دورها. لذا أتوقع بشكل عام أن يبقى ترتيب المنافسة على حاله عموماً. لكنني آمل أن نقترب أكثر من فريقي الصدارة".

وأضاف: "نأمل أنه ومع مرور الوقت، أن نقترب أكثر من المقدمة، وحينها سنرى كيف سيتغير ترتيب المنافسة".