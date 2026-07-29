أين يقضي كارلوس ساينز العطلة الصيفية؟ ... وما التقليد الذي يحرص عليه كل عام؟
كشف كارلوس ساينز أنه سيقضي العطلة الصيفية للفورمولا 1 مع عائلته وأصدقائه في جزر البليار، حيث يواصل تقليدًا اعتاد عليه منذ سنوات يجمع بين الاسترخاء والتدريبات استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: سام باجنال
أنهى كارلوس ساينز جائزة المجر الكبرى في المركز الثامن عشر، متأخرًا بلفتين عن الفائز لاندو نوريس سائق مكلارين.
وازدادت صعوبة سباق السائق الإسباني بعدما تعرض لاحتكاك مع أوسكار بياستري أثناء تجاوزه باللفات، وهو احتكاك أثر أيضًا على سباق سائق مكلارين، ليحصل ساينز على عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ.
ويدخل ساينز العطلة الصيفية وهو في المركز الخامس عشر بترتيب بطولة السائقين برصيد ست نقاط، بينما يحتل زميله في فريق ويليامز أليكس ألبون المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط. كما تراجعت ويليامز إلى المركز التاسع في بطولة الصانعين بعد جائزة المجر الكبرى.
وخلال ظهوره في بودكاست The Fast And The Curious، كشف ساينز عن خططه للعطلة الصيفية، قائلًا: "عادة ما أقضي عطلاتي الصيفية في جزر البليار. سأقضي معظم وقتي في مايوركا، لأن منزل عائلتي يكون هناك خلال أشهر الصيف".
وأضاف: "تمكث عائلتي بأكملها هناك لمدة شهر تقريبًا، ثم أذهب لزيارتهم لبضعة أسابيع وأقضي الوقت مع الأشخاص الذين أحبهم".
وتابع: "في بعض الأحيان تنضم إليّ مجموعة أصدقائي في نهاية العطلة، ونقيم معسكرًا تدريبيًا صغيرًا قبل التوجه إلى زاندفورت".
وأردف: "بعد ذلك أتنقل بالقارب إلى إيبيزا ومينوركا، وأزور أصدقائي الآخرين في تلك الجزر. من الواضح أنني أفعل ذلك منذ 30 عامًا، وهكذا أقضي جميع عطلاتي الصيفية".
ومن المقرر أن يُستأنف موسم الفورمولا 1 بعد العطلة الصيفية بإقامة جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت.
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