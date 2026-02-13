أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

لا يوجد ما هو أخطر من أخذ أرقام الاختبارات المبكرة على محمل الجد، لذا رغم تصدّر مكلارين لجداول عدد اللفات في البحرين واقترابها من صدارة الأزمنة، لا يبدو الفريق متحمسًا بشكل خاص لموقعه الحالي.

وتبدو أجواء خطّ الحظائر في المنامة منقسمة بين من يعتقد أنّ مرسيدس لا تزال تمتلك أفضلية كبيرة، ومن وضع ريد بُل مع وحدة طاقتها المدعومة من فورد على القمة، متسائلين عن كيفية تمكّن الفريق من استرجاع الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية تتيح له استخدام قدر أكبر منها على الخطوط المستقيمة.

وكانت محاكاة الفترات الطويلة التي خاضها ماكس فيرستابن يوم الأربعاء، حيث كرّر سرعاته العالية على الخط المستقيم لفة بعد أخرى، مثيرة للإعجاب في هذا الجانب. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تقوم مرسيدس برفع أداء وحدات طاقتها في هذه المرحلة، في وقت لا تزال أمام الفرق أربعة أيام لضبط إعدادات البرمجيات، وأساليب القيادة، واستراتيجيات إدارة الطاقة. كما أنّ هناك بُعدًا سياسيًا يتمثّل في عدم إظهار كل الأوراق مبكرًا وتسليط الضوء على الآخرين، وهو ما كان واضحًا يوم الأربعاء.

يمكنك أن تصبح أسرع من دون جهد"

مع تبلور مجموعة رباعية في المقدمة تضم ريد بُل، ومكلارين، ومرسيدس، وفيراري، لا يبدو بطل العالم الحالي لاندو نوريس في أفضل حالاته، إذ أصرّ على أنّ سيارة مكلارين متأخرة حاليًا ليس فقط عن ريد بُل، بل أيضًا عن فيراري.

وقال نوريس عن بيانات نظام تحديد المواقع التي أظهرت قوة ريد بُل: "يبدو أنّ لديهم وحدة طاقة قوية جدًا. طريقة استخدام الطاقة والكفاءة لديهما عالية. نحتاج إلى فهم كيف حققوا ذلك. هناك دائمًا أشياء يمكنني تحسينها قليلًا، وأشياء على جانب مكلارين وعلى جانب محرّكات مرسيدس. هم يعلمون أنّ هناك مجالات علينا تحسينها".

وأكمل: "لكن ريد بُل تبدو وكأنها قامت بعمل ممتاز، ووحدة طاقة فورد تبدو قوية جدًا. يستحقون الإشادة. لكن في الوقت الحالي، هم متقدمون علينا بخطوة واضحة. عندما يمتلك أحدهم أفضلية في استخدام الطاقة، فهذا يمنحه وقتًا مجانيًا في اللفة. كأنك تُصبح أسرع من دون أن تبذل جهدًا إضافيًا".

وأكمل: "ومن ناحية السيارة أيضًا، يبدو أنهم يؤدّون بشكل جيد، ولا نبدو نحن حاليًا في مستوى فيراري كذلك. أعلم أننا سنتحسن، لكنني متأكد أنهم سيتحسنون أيضًا. لدينا خطوة كبيرة لنخطوها إذا أردنا أن نكون واثقين من هزيمتهم، هذا مؤكد."

وكان نوريس قد أنهى اليوم الثاني في المركز الثاني بفارق نصف ثانية خلف شارل لوكلير، بعد أن أكمل 149 لفة يوم الخميس، ما وفر له كمًا كبيرًا من البيانات لتحليلها، خاصة بعد أن قطع عدد لفات أقل بكثير من مرسيدس وفيراري في اختبار برشلونة التمهيدي.

وأضاف: "لا تزال هناك الكثير من الأمور التي علينا فهمها، لكن يمكنني القول إنّ اليوم كان جيدًا بالنسبة لي من حيث استيعاب العديد من الأشياء والشعور بثقة أكبر في السيارة. من الممتع التعمق في التفاصيل والنظر إلى المعلومات التي جمعناها ومحاولة تحويلها إلى وحدة طاقة أفضل ككل".

وأردف: "لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى كفاءة أكبر. هناك إيجابيات وسلبيات، وليس من السهل تحقيق ذلك، وإلا لكانوا قد فعلوه بالفعل. علينا أن نتعلم خلال الأيام القليلة المقبلة كيف يمكننا تغيير هذا الوضع."

من جهته، أبدى نيل هولدي المدير التقني للهندسة في مكلارين ثقته في أن فريق ووكينغ سيحصل على ما يحتاجه من مرسيدس لجعل استخدام الطاقة تنافسيًا.