فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

المشاركات
التعليقات
أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة
من قبل:

أكدت مرسيدس أن توتو وولف مدير فريقها في الفورمولا واحد والمدير التنفيذي، سيواصل العمل بدوره الحالي لثلاثة مواسم سابقة.

سرت العديد من التكهنات مؤخراً حيال المنصب الذي سيشغله وولف أو إن كان سيبقى مع مرسيدس لمزيدٍ من المواسم.

وبالرغم من تأكيداته المستمرة برغبته البقاء مع مرسيدس حتى تجهيز شخصٍ يخلفه بشكل مناسب مع الفريق، لكنّه أشار في عدة مناسبات إلى أن العمل المتواصل مع السهام الفضية كل هذه السنوات بدأ يؤثر عليه.

وأشار لاحقاً إلى أنّ ذلك أثر على جميع طاقم العمل وليس عليه وحده، مؤكداً رغبته البقاء مع الفريق.

وكانت التكهنات تشير في السابق إلى أنّ وولف قد يترقى ليستلم منصباً إدارياً أعلى وبالتالي يمتلك المزيد من الحرية في وقته الشخصي.

لكن، تمّ التأكيد اليوم أنه سيبقى بالفعل كمدير للفريق لثلاثة مواسم قادمة، ما وضع حداً لتكهنات تغيير منصبه.

إذ باتت "أينيوس" شركة الكيماويات مالكة لثُلث أسهم فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، كجزء من صفقة جديدة سيبقى وولف بموجبها مع الفريق بمنصب المدير.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أورد سابقاً شائعات وتكهنات بإمكانية شراء "أينيوس" للفريق، لكن تمّ التأكيد اليوم الجمعة، أن ملكية الفريق باتت منقسمة إلى ثلاثة أقسام بشكل متساوٍ: مرسيدس، وولف وآينيوس.

وتعني هذه الصفقة أنّ مرسيدس خفضت ملكيتها السابقة التي كانت تبلغ 60 بالمئة، بينما زاد وولف من حصته التي كانت 30 بالمئة.

وكجزء من هذه الاتفاقية، سيبقى وولف مع الفريق بمنصب المدير والمدير التنفيذي للمواسم الثلاثة المقبلة، مع إمكانية الانتقال إلى دور إداري مختلف لاحقاً.

حيث قال وولف: "أنا مسرور لبدء هذه الحقبة الجديدة لفريق مرسيدس-إيه أم جي بيتروناس. هذا الفريق بمثابة عائلة بالنسبة لي. لقد خضنا الكثير من الصعاب والنجاحات معاً".

وأردف: "لا يمكنني أن أتخيل عملي بين مجموعة أشخاص أفضل في هذه الرياضة. أنا مسرور جداً للمواصلة معاً في هذه الحقبة الجديدة".

وأكمل: "هذا الاستثمار الجديد من ’أينيوس’ يؤكد أن نموذج الأعمال لفرق الفورمولا واحد جيد وقويّ، ويرسل رسائل ثقة بالرياضة بعد موسم صعب".

اقرأ أيضاً:

من جهته قال جيم راتكليف الذي يشغل منصب رئيس أينيوس: "عندما دخلنا الفورمولا واحد في وقت سابق من هذا العام، اخترنا ذلك مع فريق مرسيدس الذي حقق إنجازات جديدة وكبيرة، ومنذ ذلك الحين ونحن ضمن محادثات حيال كيفية زيادة استثمارنا".

وأردف: "هذه فرصة نادرة لتحقيق استثمار مالي في فريق القمة لهذه الرياضة، مع إمكانية كبيرة للمزيد من النمو مستقبلاً".

بالمقابل، قال أولا كالينيوس، رئيس مرسيدس: "ما زلنا ملتزمين بالمشاركة في الفورمولا واحد، كما أن قوانين سقف الميزانيات والتعديلات في كيفية توزيع العوائد تقوي موقفنا نحو المزيد من النجاحات".

واختتم: "مع تحالفنا الوثيق مع قسم مرسيدس-إيه أم جي، ومواصلة توتو لقيادة الفريق للمواسم المقبلة، فإن المستقبل يبدو مشرقاً أمام فريقنا في الفورمولا واحد".

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

المقال السابق

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

المقال التالي

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

مير "ليس بحاجة" إلى تأكيدات ماركيز حيال أحقيته بلقب "موتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير "ليس بحاجة" إلى تأكيدات ماركيز حيال أحقيته بلقب "موتو جي بي"

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

32دقيقة
2
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

3
فورمولا 1

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

4
فورمولا 1

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

55دقيقة
5
فورمولا 1

مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة
فورمولا 1

الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة
فورمولا 1

أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"
فورمولا 1

فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021
فورمولا 1

بيريز يتّجه للانضمام إلى ريد بُل في 2021

مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون
فورمولا 1

مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون

أحدث ملفات الفيديو

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي 10:45
فورمولا 1

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي

اختبار الناشئين في أبوظبي 01:54
فورمولا 1

اختبار الناشئين في أبوظبي

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1
17-12-2020

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1
17-12-2020

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.