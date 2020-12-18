أينيوس تشتري ثُلث أسهم فريق مرسيدس مع تمديد عقد وولف لثلاثة مواسم قادمة

سرت العديد من التكهنات مؤخراً حيال المنصب الذي سيشغله وولف أو إن كان سيبقى مع مرسيدس لمزيدٍ من المواسم.

وبالرغم من تأكيداته المستمرة برغبته البقاء مع مرسيدس حتى تجهيز شخصٍ يخلفه بشكل مناسب مع الفريق، لكنّه أشار في عدة مناسبات إلى أن العمل المتواصل مع السهام الفضية كل هذه السنوات بدأ يؤثر عليه.

وأشار لاحقاً إلى أنّ ذلك أثر على جميع طاقم العمل وليس عليه وحده، مؤكداً رغبته البقاء مع الفريق.

وكانت التكهنات تشير في السابق إلى أنّ وولف قد يترقى ليستلم منصباً إدارياً أعلى وبالتالي يمتلك المزيد من الحرية في وقته الشخصي.

لكن، تمّ التأكيد اليوم أنه سيبقى بالفعل كمدير للفريق لثلاثة مواسم قادمة، ما وضع حداً لتكهنات تغيير منصبه.

إذ باتت "أينيوس" شركة الكيماويات مالكة لثُلث أسهم فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، كجزء من صفقة جديدة سيبقى وولف بموجبها مع الفريق بمنصب المدير.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أورد سابقاً شائعات وتكهنات بإمكانية شراء "أينيوس" للفريق، لكن تمّ التأكيد اليوم الجمعة، أن ملكية الفريق باتت منقسمة إلى ثلاثة أقسام بشكل متساوٍ: مرسيدس، وولف وآينيوس.

وتعني هذه الصفقة أنّ مرسيدس خفضت ملكيتها السابقة التي كانت تبلغ 60 بالمئة، بينما زاد وولف من حصته التي كانت 30 بالمئة.

وكجزء من هذه الاتفاقية، سيبقى وولف مع الفريق بمنصب المدير والمدير التنفيذي للمواسم الثلاثة المقبلة، مع إمكانية الانتقال إلى دور إداري مختلف لاحقاً.

حيث قال وولف: "أنا مسرور لبدء هذه الحقبة الجديدة لفريق مرسيدس-إيه أم جي بيتروناس. هذا الفريق بمثابة عائلة بالنسبة لي. لقد خضنا الكثير من الصعاب والنجاحات معاً".

وأردف: "لا يمكنني أن أتخيل عملي بين مجموعة أشخاص أفضل في هذه الرياضة. أنا مسرور جداً للمواصلة معاً في هذه الحقبة الجديدة".

وأكمل: "هذا الاستثمار الجديد من ’أينيوس’ يؤكد أن نموذج الأعمال لفرق الفورمولا واحد جيد وقويّ، ويرسل رسائل ثقة بالرياضة بعد موسم صعب".

من جهته قال جيم راتكليف الذي يشغل منصب رئيس أينيوس: "عندما دخلنا الفورمولا واحد في وقت سابق من هذا العام، اخترنا ذلك مع فريق مرسيدس الذي حقق إنجازات جديدة وكبيرة، ومنذ ذلك الحين ونحن ضمن محادثات حيال كيفية زيادة استثمارنا".

وأردف: "هذه فرصة نادرة لتحقيق استثمار مالي في فريق القمة لهذه الرياضة، مع إمكانية كبيرة للمزيد من النمو مستقبلاً".

بالمقابل، قال أولا كالينيوس، رئيس مرسيدس: "ما زلنا ملتزمين بالمشاركة في الفورمولا واحد، كما أن قوانين سقف الميزانيات والتعديلات في كيفية توزيع العوائد تقوي موقفنا نحو المزيد من النجاحات".

واختتم: "مع تحالفنا الوثيق مع قسم مرسيدس-إيه أم جي، ومواصلة توتو لقيادة الفريق للمواسم المقبلة، فإن المستقبل يبدو مشرقاً أمام فريقنا في الفورمولا واحد".