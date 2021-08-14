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أيتكن يأمل أن تعزز فرصته مع ويليامز من حظوظه في الفورمولا واحد لموسم 2022

يأمل جاك أيتكن سائق فريق ويليامز الاحتياطي أن تعزز مهاراته وقدراته في العمل التي أظهرها، من حظوظه في نيل مقعد مع الفريق لموسم 2022 المقبل.

أيتكن يأمل أن تعزز فرصته مع ويليامز من حظوظه في الفورمولا واحد لموسم 2022

يأمل السائق البريطاني-الكوريّ والذي يتعافى حالياً من عواقب حادثته في سبا مؤخراً، أن يحظى بفرصة ذهبية للمشاركة في سباقات الجائزة الكبرى العام المقبل.

وبالرغم من أنه لم يشارك إلا بسباق واحد فقط كبديل عن جورج راسل في جائزة الصخير الكبرى العام المقبل، لكنه يشعر أن ما قدمه حينها إضافة إلى تفانيه في عمله، أمورٌ تجعل منه مرشحاً جدياً للمقعد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تخوض ويليامز حالياً مرحلة مثيرة للغاية مع زخم جيد".

وأكمل: "هناك الكثير من الطاقة ضمن الفريق، وأعتقد أنهم اتخذوا قرارات جيدة حقاً على صعيد الهيكلية وطاقم العمل".

وتابع: "لذا هناك الكثير من التركيز على التقدم في هذه المرحلة. أعتقد أن تواجدي كجزء من الفريق خلال عام ونصف، ومع كمية العمل على جهاز المحاكاة، أنني بتُ جزءاً أساسياً من ذلك".

واسترسل: "أعلم الاتجاه الذي تسير به السيارة. كما أحاول تقييم عملية التطوير سيارة الموسم الحالي والمقبل. أعتقد أنني أقوم بعمل جيد جداً".

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ولدى ويليامز عدة خيارات لسائقيها مثل فالتيري بوتاس، نيكو هلكنبرغ ودانيال كفيات، لكن أيتكن يعتقد أن الفريق سيفضل الاستثمار في سائق يافع.

فقال: "المسألة تتمحور حول كم الوقت الذي يرغب السائق بإمضائه ومدى تحفزه للانخراط مع الفريق".

وتابع: "سيكون أمامنا عمل كثير في 2022 لناحية التطوير ورفع السرعة وحل المشاكل تزامناً مع القوانين الجديدة".

واسترسل: "أعتقد أن هذه إحدى نقاط قوة السائق اليافع. لأن الخبرة ليست عاملاً ضامناً للنجاح".

واختتم: "أنا واثق أنهم سيختارون من يرونه مناسباً للفريق. أعتقد أنني قادر على تقديم عمل جيد جداً للفريق، وأنا أواصل تقديم أفضل ما بوسعي حالياً".

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