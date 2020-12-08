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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير

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أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير

قال جاك أيتكن أنه "حزين" لرؤية فرصة جورج راسل بالفوز في سباق جائزة الصخير الكبرى، تضيع منه، لكنه لا يشعر أنه مسؤول عما حصل.

بدا راسل سائراً على طريق تحقيق فوز في سباق الصخير على متن سيارة مرسيدس، بعد أن تصدر ومن ثم سيطر على السباق منذ البداية.

لكن السباق انقلب رأساً على عقب، عندما تعرض أيتكن إلى حادثة تسببت بدخول سيارة الأمان.

استدعت حينها مرسيدس سائقها راسل وكذلك زميله فالتيري بوتاس إلى وقفة الصيانة، لكن كل شيء سار بشكل خاطئ تماماً بسبب مشكلة في رسائل اللاسلكي مع طاقم العمل في منصة الصيانة.

أدى ذلك إلى وضع إطارات خاطئة لكل من راسل وبوتاس، قبل أن يعاني البريطاني من ثقب خلال المراحل الأخيرة للسباق قضى تماماً على آماله بالفوز.

وكشف أيتكن الذي تجمعه صداقة جيدة مع راسل، أنه يشعر بالأسف على كيفية سير الأمور.

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فقال: "فيما يتعلق بحادثة جورج، أنا حزين حقاً له كزميل وكصديق. من الواضح أنها كانت فرصة هائلة بالنسبة له، وما حصل أمر مؤسف حقاً… لكنني لا أشعر أنني مسؤول بأية طريقة".

واختتم: "هذه هي السباقات، ومثل هذه الأمور تحصل. من الواضح أن مرسيدس ارتكبت خطأ وذلك مؤسف بالنسبة له، لكن هذه هي السباقات وأنا واثق أنني سأنال نصيبي كذلك من الحظ السيء".

وتتمحور آمال أيتكن بالمشاركة في أبوظبي مع ويليامز على حاجة مرسيدس إلى راسل من عدمها، وذلك بانتظار تأكيد مشاركة أو غياب هاميلتون.

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