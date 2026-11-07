فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

أياو كوماتسو: قرار الاستغناء عن أوكون "فاجأ الجميع" في هاس

تحدث مدير فريق هاس عن قرار الاستغناء عن أوكون قبل نهاية الموسم.

منشور: 07-11-2026

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إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

قال أياو كوماتسو إن "الجميع تفاجأ" عندما أبلغ أفراد فريق هاس بأن إستيبان أوكون لن يشارك مع الفريق في جائزة المكسيك الكبرى ضمن منافسات الفورمولا 1.

وكانت هاس قد استغنت عن خدمات أوكون عقب خلاف وقع بعد التجارب الحرة يوم الجمعة على حلبة هيرمانوس رودريغيز. ورغم التكهنات الواسعة بشأن ما حدث، لا تزال التفاصيل الفعلية غير معروفة، باستثناء خلاف مع مهندسة السباق لاورا مولر بشأن خطط التجارب الحرة الثانية، وهو ما أمكن سماعه عبر راديو الفريق.

وحل السائق الاحتياطي ريو هيراكاوا، الذي شارك في التجارب الحرة الأولى، مكان أوكون خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك، ولن يعود الفرنسي إلى مقعد القيادة خلال الموسم الحالي. وفي جائزة البرازيل الكبرى هذا الأسبوع، يسجل رافاييل كامارا، المنضم إلى هاس لموسم 2027، ظهوره الأول في الفورمولا 1 إلى جانب السائق الأساسي أولي بيرمان.

وقال مدير الفريق كوماتسو: "عندما اضطررت صباح السبت إلى إبلاغ أفراد الفريق بأن إستيبان لن يقود السيارة مجددًا، وأن ريو سيجلس خلف المقود، فمن الطبيعي أن يتفاجأ الجميع".

وأضاف: "كما قلت لهم، أحرص عادةً على أن أكون واضحًا وشفافًا قدر الإمكان داخل الفريق، وأن أطلع الجميع على المعلومات حتى يفهموا سياق الأمور. لكنني لا أستطيع حقًا قول المزيد".

وأصر كوماتسو على أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل وضع أوكون، لكنه أقر بأنه تعلم الكثير بشأن كيفية التعامل مع السائقين خلال فترة عمله مع الفرنسي.

حيث قال: "كل يوم يحمل درسًا جديدًا. وبكل جدية، تواجه أمرًا جديدًا كل يوم، وتظل تتعلم باستمرار. وبالطبع، فإن العمل مع إستيبان لما يقارب عامين علّمني الكثير. إنها تجربة تعليمية متواصلة".

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في المقابل، وجد أولي بيرمان نفسه في موقع السائق الأول داخل هاس، مع وجود سائقين ناشئين إلى جانبه، لكنه أوضح أن طريقة تفكيره "لم تتغير".

فقال: "بالطبع، من الغريب ألا يكون إستيبان معنا هنا، ومن الواضح أن هذا الوضع يشكل تحديًا للجميع. أشعر حقًا بالأسف من أجله. فالوضع معقد، وقد تغيرت الأمور.

وأكمل: "آمل فقط ألا يتسبب ذلك في أي اضطراب داخل الفريق. على الأقل، لا أعتقد أن ما حدث الأسبوع الماضي تسبب في أي اضطراب على الإطلاق. بل إن وجود رافا في السيارة خلال هذه الجولات يمثل أمرًا إيجابيًا الآن، كما أنه يساعدنا كفريق على الاستعداد للموسم المقبل".

وعن توقعاته من زمالة متصدر بطولة الفورمولا 2 الحالي، قال بيرمان: "بصراحة، أنا متحمس لوجود زميل في الفريق سيدفعني إلى تقديم أقصى ما لدي. وبالطبع، عشت ذلك على مدار السنوات الماضية، فقد كان إستيبان يدفعني باستمرار إلى التطور. لكن رافا سيكون أيضًا منافسًا قويًا للغاية".

واختتم: "نحن، باعتبارنا أشخاصًا تنافسيين وسائقين في عالم السباقات، نريد وجود شخص يدفعنا إلى مستوى أعلى. وهذه بالتأكيد أفضل طريقة لاستخراج أقصى قدرات الفريق".





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية

فورمولا 1

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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