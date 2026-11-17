برعاية

أول طائرة في العالم تحمل ألوان مكلارين تحلّق في الأجواء بعد فوز نوريس

أكملت طائرة بوينغ 787 دريملاينر التي تحمل ألوان مكلارين والاتحاد للطيران رحلتها الأولى.

تم التحرير: 17-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

قدمت مكلارين وشريكها الاتحاد للطيران ما يمكن وصفه بأنه أحد أضخم عروض الشراكة في تاريخ الفورمولا 1، من خلال تزيين طائرة بوينغ 787 دريملاينر بالكامل بألوان الفريق الشهيرة، مع إطلاق مجموعة ملابس حصرية للغاية للمسافرين احتفالًا بهذه المناسبة.

أكملت الطائرة الجديدة التي تحمل ألوان الاتحاد للطيران ومكلارين ريسينغ رحلتها الأولى هذا الأسبوع، إذ انطلقت من أبوظبي إلى مدريد، وذلك قبل أقل من شهر على إقامة جائزة أبوظبي الكبرى، التي ترعاها الاتحاد للطيران، وبعد أيام قليلة فقط من فوز لاندو نوريس الأخير في البرازيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها فريق من الفورمولا 1 على طائرة عريضة الهيكل، وسيتمكن عشاق البطولة من مشاهدة الطائرة وهي تجوب العالم ضمن هذه الشراكة، لتربط أبوظبي، مقر الاتحاد للطيران، بوجهات مثل دبلن وميلانو وفيينا وبالي وبانكوك ونيودلهي.

وقال زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين ريسينغ: "من الرائع أن نرى شراكتنا مع الاتحاد للطيران تتحول إلى واقع بهذه الطريقة الفريدة. ونتطلع إلى مشاهدة لوننا البرتقالي المميز في السماء".

وضمن فعالية الكشف التي حطمت الأرقام القياسية، أُقيمت في منشأة الاتحاد الهندسية بأبوظبي، جرى الكشف عن التصميم باستخدام أكبر عملية كشف عن تصميم من قطعة واحدة في العالم، وفقًا لما وثقته موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وخلال حفل الإطلاق، قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تتمتع الفورمولا 1 بقدرة استثنائية على ربط الناس وإثارة الحماس عبر الحدود، ومن خلال شراكتنا مع مكلارين، تتاح لنا فرصة تقريب المشجعين أكثر من أجواء المنافسة، وصناعة لحظات لا تُنسى لهم في مختلف أنحاء العالم. وأتطلع إلى مشاهدة الطائرة وهي تحلق في السماء".

مجموعة خاصة

بدأ الاتحاد للطيران شراكته مع مكلارين في فبراير من هذا العام، ويأتي هذا النشاط الأخير ليشكل مثالًا إضافيًا على كيفية تحويل تعاونهما إلى تجارب فريدة للمشجعين والضيوف خارج حلبات السباق.

ويمثل إطلاق مجموعة الملابس المنزلية ذات الإصدار الخاص نشاطًا فريدًا للغاية ضمن هذه الشراكة، إذ أنتج واحدة من أكثر مجموعات ملابس الفورمولا 1 حصرية وتميزًا وصعوبة في الحصول عليها على الإطلاق.

لا يمكن للمشجعين الحصول على هذه القطع المصممة خصيصًا إلا إذا سافروا على متن الطائرة التي تحمل ألوان مكلارين، ضمن المقصورات المتميزة التابعة للاتحاد للطيران، وذلك حتى 18 نوفمبر، قبل أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل أسطول الرحلات الطويلة حتى ما بعد جائزة أبوظبي الكبرى.

وسيحصل المسافرون في درجة الأعمال على تصميم بياقة دائرية، بينما سيحصل المسافرون في الدرجة الأولى ومقصورة الإقامة على تصميم حصري بياقة مزودة بسحاب. ويحمل التصميمان شعاري الاتحاد للطيران ومكلارين ريسينغ، مع لمسات باللون البرتقالي المميز لمكلارين ريسينغ.

واحتفالًا بالرحلة الأولى، حصل المسافرون على متن الطائرة أيضًا على بطاقات تذكارية وبسكويت يحمل العلامة التجارية للفريق، فيما تلقى المسافرون في درجة الأعمال قبعات وبطاقات موقعة من نوريس وزميله في الفريق أوسكار بياستري.

عروض جوية مذهلة

بدأ التزام الاتحاد للطيران طويل الأمد بسباقات السيارات عندما أصبح الراعي الرئيسي لجائزة أبوظبي الكبرى عام 2009.

ومنذ السباق الأول، استُخدمت إحدى طائرات الاتحاد للطيران لتنفيذ عروض تحليق على ارتفاع منخفض فوق حلبة مرسى ياس، لتصبح هذه اللحظة مشهدًا أيقونيًا يسبق انطلاق السباق مباشرةً.

وشهد العرض الجوي الأول مشاركة طائرة إيرباص إيه 340 تحمل ألوان الاتحاد للطيران، قبل أن تتحول المشاركة في عام 2019 إلى طائرة بوينغ 787 دريملاينر، من الطراز نفسه الذي يحمل الآن ألوان مكلارين، والتي حلقت فوق الحلبة على ارتفاع يقارب 600 قدم.

وفي العام الماضي، خطفت طائرة إيرباص إيه 380 العملاقة الأضواء، بمرافقة فريق للاستعراضات الجوية ترك وراءه مسارات بألوان علم الإمارات، في إطار مواصلة الشركة توسيع العروض الاحتفالية التي تسبق السباق، والتي أصبحت جزءًا يحظى بشعبية كبيرة ضمن الحدث.

وشاركت مكلارين على مدار الأعوام الماضية في العديد من الأنشطة الإبداعية مع شركائها، من بينها سيارة بتصميم التخفي في سنغافورة عام 2023، وسيارة 720 إس للطرقات تحمل علامة غولف التجارية عام 2021، لكن لم يكن أي منها، بالمعنى الحرفي للكلمة، بحجم هذه المبادرة.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم





إكليستون ينتقد هاميلتون: "يبدأ بالشكوى بمجرد دخوله السيارة"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 1 س



إكليستون ينتقد هاميلتون: "يبدأ بالشكوى بمجرد دخوله السيارة"





فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"





هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك