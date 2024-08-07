أول رد من أستون مارتن حول مزاعم إتمام صفقة ضم أدريان نيوي
أستون مارتن لم تنفِ أو تؤكد التقارير الأخيرة المتعلقة بإتمامها صفقة ضم أدريان نيوي إلى صفوفها.
أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
وفقًا لعدة تقارير من صحف إيطالية، فإن إعلانًا رسميًا متوقعًا في سبتمبر المقبل سيحسم الخطوة التالية في مسيرة أدريان نيوي الذي سيغادر صفوف ريد بُل في الربع الأول من موسم 2025.
أوردت صحيفة أوتوسبرينت الإيطالية بالأمس أن نيوي سينضم إلى أستون مارتن والإعلان عن ذلك سيكون الشهر المقبل.
لكن متحدثًا باسم الفريق صرّح عند سؤاله من قبل "بلانيت اف1" عن تلك المزاعم قائلًا: "فريق أستون مارتن أرامكو هو مشروع جاذب جدًا بسبب رؤية لورانس سترول الطموحة، إلى جانب المجمع التكنولوجي الجديد والفريد من نوعه والتعاون الكبير الذي يجمع بين أرامكو وهوندا".
وأضاف: "هنالك عدد من الأسماء الكبيرة الداخلة في هذا المشروع على صعيد كافة الأقسام، لكن ليس لدينا ما نعلنه بعد في هذا الشأن".
يذكر أن نيوي قد عمل مع عدة فرق طوال تاريخه الذي يمتدّ لعدة حقب مختلفة في الفورمولا1: ويليامز، مكلارين وريد بُل، وحقق معها ألقابًا عديدة.
وبعد خروجه من ريد بُل، خاض نيوي محادثات مع فيراري، مكلارين وويليامز، إضافة إلى أستون مارتن، وذلك عبر مدير أعماله إيدي جوردان.
ووفقًا لصحيفة أوتوسبرينت، فإن نيوي يثق في الشراكة مع هوندا ويراها فرصة لمشروع أستون مارتن في البطولة.
وكما هو معلوم، فقد زار منشآت أستون مارتن الجديدة في سيلفرستون، وهذا يعني بدوره أن فرناندو ألونسو ونيوي سيعملان معًا للمرة الأولى.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ألونسو يشعر بخيبة أمل من فريقه أستون مارتن
براون: ألونسو هو صاحب الموهبة الأكثر تميزًا في الفورمولا 1
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا
نوريس يتقدم على زميله بياستري خلال التجارب الحرة الثانية في سبا وفيرستابن ثالثاً
أحدث الأخبار
موتو جي بي: باستيانيني لا يرى نفسه في معركة اللقب بالرغم من فوزه المزدوج في سيلفرستون
مكلارين تعتمد على بيريز من أجل أن تفوز ببطولة العالم هذا الموسم
أول رد من أستون مارتن حول مزاعم إتمام صفقة ضم أدريان نيوي
ماركو: بيريز "لا يزال الحلّ الأفضل" لريد بُل بالنظر إلى الخيارات البديلة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات