أول رد من أستون مارتن حول مزاعم إتمام صفقة ضم أدريان نيوي

وفقًا لعدة تقارير من صحف إيطالية، فإن إعلانًا رسميًا متوقعًا في سبتمبر المقبل سيحسم الخطوة التالية في مسيرة أدريان نيوي الذي سيغادر صفوف ريد بُل في الربع الأول من موسم 2025.

أوردت صحيفة أوتوسبرينت الإيطالية بالأمس أن نيوي سينضم إلى أستون مارتن والإعلان عن ذلك سيكون الشهر المقبل.

لكن متحدثًا باسم الفريق صرّح عند سؤاله من قبل "بلانيت اف1" عن تلك المزاعم قائلًا: "فريق أستون مارتن أرامكو هو مشروع جاذب جدًا بسبب رؤية لورانس سترول الطموحة، إلى جانب المجمع التكنولوجي الجديد والفريد من نوعه والتعاون الكبير الذي يجمع بين أرامكو وهوندا".

وأضاف: "هنالك عدد من الأسماء الكبيرة الداخلة في هذا المشروع على صعيد كافة الأقسام، لكن ليس لدينا ما نعلنه بعد في هذا الشأن".

يذكر أن نيوي قد عمل مع عدة فرق طوال تاريخه الذي يمتدّ لعدة حقب مختلفة في الفورمولا1: ويليامز، مكلارين وريد بُل، وحقق معها ألقابًا عديدة.

وبعد خروجه من ريد بُل، خاض نيوي محادثات مع فيراري، مكلارين وويليامز، إضافة إلى أستون مارتن، وذلك عبر مدير أعماله إيدي جوردان.

ووفقًا لصحيفة أوتوسبرينت، فإن نيوي يثق في الشراكة مع هوندا ويراها فرصة لمشروع أستون مارتن في البطولة.

وكما هو معلوم، فقد زار منشآت أستون مارتن الجديدة في سيلفرستون، وهذا يعني بدوره أن فرناندو ألونسو ونيوي سيعملان معًا للمرة الأولى.