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فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أول حزمة تحديثات كبيرة لفريق مكلارين ليست بعيدة

كشفت مكلارين على لسان مدير الفريق، أندريا ستيلا، عن موعد تطبيق أول حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد. 

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

شاميم فاهاث

دخلت مكلارين بقوة أكبر في موسم 2024 مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً، حيث نافست مرسيدس في البحرين والسعودية على مركز ثالث أسرع الفرق خلف ريد بُل وفيراري.

ومع ذلك، فقد منعت عودة فيراري القوية، مكلارين من مواصلة تحقيق سلسلة منصات التتويج التي بدأت تحققها منذ النصف الثاني لموسم 2023 الماضي. 

في الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن بعض نقاط الضعف القديمة قد استمرت، مثل الأداء على السرعات المنخفضة والسرعة القصوى المنخفضة نسبياً.

وكشف ستيلا، أنه من المقرر وصول أول حزمة تحديثات كبيرة "بحلول السباقين السادس أو السابع"، أي ميامي أو إيمولا.

فقال: "لدينا بعض الأمور الصغيرة التي ستصل في أستراليا ونأمل لليابان، لكنها ستكون [تقدماً] بأجزاء من ميلي ثانية". 

وأكمل: "بعد ذلك نأمل، خلال الثلث الأول من الموسم، أن نحصل على تحديث كبير. سيكون ذلك حوالي السباق السادس أو السابع".

وبينما شرح ستيلا أن مكلارين لا تزال تمتلك بعض "الهوامش" لتحسين سيارتها الحالية، لكنه استبعد أية مكاسب كبيرة حتى وصول حزمة التحديث الكبيرة تلك.

فقال: "أعتقد أن هناك هامشاً صغيراً لفهم السيارة أكثر".

وأكمل: "في جدة، كان لدينا نهج مختلف قليلاً للضبط بين السيارتين. وأعتقد أننا نرى بعض الإيجابيات والسلبيات المثيرة للاهتمام".

وأردف: "هذا التحسين ربما يساوي عُشر ثانية، وليس كأنك وجدت حلاً سحرياً. نحن نعرف السيارة جيداً، بخلاف ذلك الاختلاف الصغير بين السيارتين الذي سنراجعه".

وتابع: "أعتقد أنها مسألة تحديثات بشكل كبير، أو التكيف مع كل حلبة وخصائصها".  

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وبينما بات ضعف مكلارين على السرعات المنخفضة واضحاً، أشار ستيلا إلى الفارق لناحية الأداء ضمن المنعطفات.

فقال: "حين ندخل ضمن هذه المنعطفات السريعة المتتالية فإن السيارة تستجيب بشكل جيد جداً".

وأضاف: " بدلاً من ذلك وضمن المنعطفات الطويلة، فإن السيارة تتراجع قليلاً ونخسر الكثير من الوقت".

واختتم: "هذه هي نقطة قوة فيراري، ولهذا السبب كان لوكلير تنافسياً للغاية في المقطع الأخير، فقط ذلك [المنعطف] الأخير".

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