إيمولا أول حلبة تُطبق صيغة التصفيات الجديدة

ضمن جهود خفض عدد الإطارات المستعملة في كل جولة، قررت البطولة استعمال صيغة جديدة في التصفيات.

حيث سيتم تقليص عدد المجموعات المتاحة من 13 إلى 11 لكل سائق.

وفي حين جرت العادة على حرية اختيار السائق للإطارات التي سيستعملها في كل قسم، فإن الصيغة الجديدة تحتم استعمال تركيبة محددة لكل قسم.

إطارات قاسية للقسم الأول، متوسطة للثاني ولينة للثالث. وفي حال كان المسار مبللاً يكون السائق حراً باختيار ما يناسبه.

بالتالي، سيُمنح كل سائق، ثلاث مجموعات من الإطارات القاسية، أربعاً من المتوسطة وأربعاً من اللينة لكامل الجولة.

حيث من المتوقع استعمال ست مجموعات في التصفيات وخمسٍ في السباق والتجارب الحرة.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي للحلبات التي سيطبق فيها ذلك، لكن أشارت مصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن إيمولا ستكون أولى الحلبات.

أما الحلبة الثانية فستكون غالباً بعد العطلة الصيفية، ما يمنح بيريللي (مزود الإطارات للبطولة) فرصة تحليل وتقييم البيانات.