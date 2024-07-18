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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

أولي بيرمان يفصح عن مواصفات زميله ضمن صفوف هاس في 2025

أعلنت هاس مؤخرًا ضم أوليفر بيرمان ناشئ فيراري إلى صفوفها في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، لكن الفريق لم يحسم بعد الاسم الآخر الذي سيجاور البريطاني.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحديث:
أوليفر بيرمانن، هاس

أوليفر بيرمانن، هاس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تحديث: تم التأكيد رسميًا أن كيفن ماغنوسن سيترك صفوف هاس نهاية موسم 2024 الجاري.

كشف أوليفر بيرمان عن المواصفات التي يريدها فيمن سوف يزامله في الموسم المقبل في الفورمولا 1، مُشيرًا أن وجود زميل متمرّس سيفيده على نحو كبير.

بعد إعلان نيكو هلكنبرغ ترك صفوف هاس والانتقال إلى ستايك ساوبر في 2025 ضمن موسمها الانتقالي نحو تحولها إلى آودي في 2026، لم تؤكد هاس بعد إذا ما ستُبقي على سائقها الآخر كيفن ماغنوسن أم ستذهب مع خيار آخر.

لكن وفق التقارير الأخيرة، فإن إستيبان أوكون المغادر لصفوف ألبين نهاية الموسم الجاري يقترب من الانضمام إلى الفريق الأمريكي للموسم المُقبل.

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وعند سؤاله عن السائق الذي يودّ مزاملته في هاس، ردّ بيرمان قائلًا: "هذا سؤال صعب، في البداية الأمر لا يعود إليّ. لكنك بطبيعة الحال تبحث عن زميل متمرس وسريع، سائق يمكنك التعلّم منه".

وأضاف: "أعتقد بأن كل منهما (ماغنوسن وأوكون) يمتلك هاتين الصفتين. إذ أنك ولتتواجد في الفورمولا 1 تحتاج إلى ذلك".

من جهة أخرى، أكّد بيرمان على أن مشاركته مكان كارلوس ساينز في جائزة السعودية الكبرى كانت العامل الأهم في حصوله على فرصة الصعود بشكل كامل إلى الفورمولا 1.

حيث قال: "أعتقد أنه من دون تلك المشاركة، كان الوضع ليكون صعبًا، لقد ساعدني ذلك كثيرًا وعزز من ثقتي أيضاً، إذ أنك لن تعرف بالفعل كيف ستؤدي في الفورمولا 1 في حال لم تسابق في مواجهة سائقي فورمولا 1 حقيقيين. تلك كانت فرصتي، وأرى أنني استغليتها على نحوٍ جيد".

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