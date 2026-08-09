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أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

كشف أوليفر بيرمان أنه افتتح متجرًا للدراجات الهوائية ومقهى في التلال المطلة على موناكو، بالشراكة مع مجموعة من أصدقائه.

منشور:
أوليفير بيرمان، هاس

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

كشف أوليفر بيرمان سائق هاس في الفورمولا 1 عن إطلاق مشروعه التجاري الجديد، بعدما افتتح متجرًا للدراجات الهوائية ومقهى في المنطقة الجبلية المطلة على موناكو، بالشراكة مع مجموعة من أصدقائه. 

وخلال ظهوره في بودكاست F1 Beyond The Grid، تحدث البريطاني البالغ من العمر 21 عامًا عن شغفه المتزايد برياضة الدراجات الهوائية. وبعد أن أصبحت جزءًا أساسيًا من برنامجه التدريبي استعدادًا لموسم 2026، قرر تحويل هذا الشغف إلى مشروع تجاري يقع في التلال خارج الإمارة.

حيث علّق على ذلك قائلًا: "لدي متجر للدراجات مع عدد من الأصدقاء. افتتحنا متجرًا فوق موناكو، وهي منطقة تحظى بشعبية كبيرة بين محبي ركوب الدراجات. إنه مشروع رائع، ونحن سعداء جدًا بالطريقة التي تسير بها الأمور".

ويعيش بيرمان في موناكو، ويحرص باستمرار على خوض جولات على الطرق الجبلية برفقة سائق ويليامز كارلوس ساينز، إضافة إلى الفائز بطواف فرنسا خمس مرات تادي بوجاتشار.

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وأضاف بيرمان عن المشروع قائلًا: "إنه مشروع نابع من شغفنا جميعًا، لأننا نستمتع حقًا بركوب الدراجات، ومن الجميل أن يكون لنا رأي في كيفية إدارة المتجر".

ولا يقتصر المشروع على بيع الدراجات، إذ يضم أيضًا مقهى يشكل محطة استراحة لراكبي الدراجات خلال جولاتهم الطويلة في الجبال.

"نقدم خبز الموز الخاص بنا، وكذلك الكعك الذي نصنعه بأنفسنا. إنه أمر جميل وممتع" قال بيرمان.

وتابع: "هذا هو محور اهتمامنا الرئيسي. نركز على تقديم قهوة جيدة، رغم أنني شخصيًا لا أحب القهوة كثيرًا. لكنني تعلمت أن راكبي الدراجات يدققون كثيرًا في جودة القهوة. أما أنا فأحب الكعك، ولدينا كعك رائع، وهذا ما يجعلني فخورًا".

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع بداية متباينة لموسمه في الفورمولا 1. فبعدما جمع 17 نقطة في أول جولتين بأستراليا والصين، ثم أضاف نقطة أخرى في جائزة كندا الكبرى، تعرض بيرمان لثلاثة انسحابات في اليابان وموناكو وإسبانيا، كما أنهى الجولات الأربع الأخيرة خارج المراكز العشرة الأولى. ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في بطولة السائقين برصيد 18 نقطة.

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