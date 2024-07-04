أوليفر بيرمان: رحلة صعود نجم بريطانيا القادم في الفورمولا 1

جذب أولي بيرمان انتباه المتابعين عندما فاز ببطولتي الفورمولا 4 الألمانية والإيطالية في 2021، وكان السائق اليافع أصيل تشيلمزفورد قد تمتع بالفعل بمسيرة ناجحة في منافسات الكارتينغ وفاز بسباقات ضمن أولى مواسمه في عالم سباقات السيارات خلال جائحة كورونا، لكن الفوز بأصعب بطولتين على العتبة الأولى من سلّم الفورمولا 1 مع فان أميرسفورت رايسينغ هو ما وضعه على خارطة التميّز.

كان من المخطط أن يجمع بيرمان بين منافسات الكارتينغ والفورمولا 4 في 2020 لأنه كان سيُتم الـ 15 في مايو من ذاك العام. بيد أن البداية المتأخرة للموسم بسبب جائحة كورونا عنت أنه لم يضطر إلى التغيب عن أية جولات في الفورمولا 4، وهو ما وضع الأساس لموسمه الاستثنائي في 2021.

كما عزّز صاحب الـ 16 عامًا حينها من مكانته على ساحة السائقين الناشئين المتميزين عبر تحقيق الفوز و3 مراكز وصافة في بضعة سباقات شارك بها ضمن بطولة الفورمولا 3 البريطانية في ذات الموسم.

إلى جانب أنه أكمل ذاك العام المتميز من خلال اختياره ضمن المجموعة النهائية المرشحة لجائزة سائق العام في بريطانيا من أستون مارتن أوتوسبورت، كما أصبح عضوًا في أكاديمية فيراري للناشئين.

وبعد موسمين فقط في منافسات المقعد الأحادي، حصل بيرمان كذلك على شقة في مارانيللو، حيث خاض تدريبات وحصص على جهاز المحاكاة، كما انضم إلى برنامج نادي نجوم سائقي السباقات البريطانيين مع حصوله على ذلك الزخم في مسيرته.

بعض السائقين ينتقل من الفورمولا 4 إلى الفورمولا 3 البريطانية أو الفورمولا الأوروبية الإقليمية، لكن بعد أن سجل 18 فوزًا ضمن 3 سلاسل سباقات في 2021، فقد قفز بيرمان مباشرة إلى الفورمولا 3، ما كان يعني الانتقال من سيارة بقوة 160 حصانًا إلى واحدة بقوة 380 حصانًا، إلى جانب الصعود الكبير في مستويات الارتكازية.

وكانت تلك خطوة لا يستهان بها، حيث صرّح بيرمان في 2022 قائلًا: "إنها خطوة كبيرة والكثير من الأمور الجديدة التي يجب علي تعلمها".

وقد تجاوز بيرمان التوقعات في موسمه الأول ضمن الفورمولا 3 في 2022، حيث يمكن القول بأنه أجبر فيراري على أن تمنحه بعد ذلك فرصة في الفورمولا 2 أبكر بعام مما هو مخطط.

أوليفر بيرمان، بريما رايسينغ الصورة من قبل: فورمولا موتورسبورت

وبالرغم من تلك القفزة، فقد أثار بيرمان الإعجاب ضمن مشاركته الأولى في الفورمولا 3 مع فريق مقدمة مثل بريما رايسينغ في جولة البحرين الافتتاحية، حيث فاز بالسباق الأول على المسار قبل أن يخسر انتصاره بسبب عقوبة تجاوز لحدود المسار. ولم يسجل النقاط في الجولة التالية في إيمولا، بيد أنه من بعد ذلك بات يشكّل تهديدًا منتظمًا على منافسيه.

إذ سجل 5 منصات تتويج ف 7 سباقات، من ضمنها فوزه في السباق القصير في سبا، ليدخل بذلك في معركة المنافسة على اللقب. كما صعد من المركز السادس إلى الثاني ضمن السباق الختامي في مونزا وكان يضغط على المتصدر زاين مالوني قبل رفع العلم الأحمر. لكن هذه النتيجة منحته المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 7 نقاط خلف البطل وعضو أكاديمية ألبين الحالي فيكتور مارتن.

وبفضل هذه الجهود وكونه كان قريبًا من لقب الفورمولا 3 في موسمه الأول، فقد تمت ترقية بيرمان إلى الفورمولا 2 قبل الموعد، حيث ظل مع فريق بريما مزاملًا فريدريك فيستي، النجم الدنماركي الصاعد والذي كان قد فاز ببطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية في 2019، وكان بالفعل فائزًا بالسباقات في الفورمولا 2.

وسرعان ما أثار بيرمان الإعجاب كذلك في الفورمولا 2، حيث حقق الفوز المزدوج في باكو، كما أضاف فوزين آخرين، كلاهما في السباقات الرئيسية، في برشلونة ومونزال ليكمل الموسم الماضي في المركز السادس.

ويمكن القول بأن موسمًا أول تنافسي كهذا من المفترض أن يمثّل منصة إطلاق جيدة للمنافسة على اللقب بقوة في الموسم التالي، لكن أمرين عملا ضد بيرمان هذا العام. الأول، هو هيل دالارا الجديد لموسم 2024، والذي عانت بريما من أجل استخلاص وتيرة ثابتة منه، والأمر الثاني الأكثر إيجابية هو التزاماته في الفورمولا 1، حيث كان قد أثار الإعجاب بالفعل مع هاس ضمن مشاركته في التجارب الحرة والاختبار الصعب الذي خاضه عندما استدعي بشكل صادم في مارس الماضي ليشارك مكان كارلوس ساينز في المملكة العربية السعودية ويحصد المركز السابع الذي أدهش الجميع في جدة، وتلقى بيرمان إشادة من العديد من الأشخاص في بادوك الفورمولا 1.

وقد شارك بيرمان في التجارب الحرة بعد ذلك مع هاس في إيمولا وبرشلونة، وهو ما أضاف لزخمه في الفورمولا 1، حتى وإن ظل موسمه في الفورمولا 2 صعبًا بعض الشيء. حتى هو نفسه اعترف بأن موسمه منقسم لنصفين، بيد أن مقعد هاس الذي حصل عليه الآن لموسم 2025 يُشير إلى أنه حقق الأمر الأكثر أهمية.