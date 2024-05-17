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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

أولى اللمحات حول تحديثات أستون مارتن مع جانح أمامي جديد في إيمولا

وصلت أستون مارتن إلى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى مع مجموعة من القطع الجديدة بهدف مساعدتها في خفض الفارق خلف المنافسين.

تم التحديث:
الجانح الأمامي لسيارة أستون مارتن

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تحليلات جورجيو بيولا التقنيّة

تحليلات تقنيّة يقدّمها جورجيو بيولا

تم التقاط صور لسيارة أستون مارتن عقب وصولها إلى إيمولا مع تصميم مثير للاهتمام للجانح الأمامي.

ويمكن رؤية هذه الصورة الحصرية أثناء تحضير الفريق للسيارة، حيث يبدو الجانح الأمامي بتكويناته الجديدة.

حيث قام الفريق بتقسيم الجزء الداخل والخارج من اللويحتين العلويتين للجانح الأمامي بشكل حرف V (السهم الأحمر).

ويتوافق هذا التغيير في اللويحات مع الحافة الداخلية لجانب الإطار ويقدم مزيداً من المساعدة لعمل تصميم جانب السيارة، دون التأثير بشكل كبير على الجزء الذي يولد الارتكازية.

وأجرى الفريق كذلك تعديلات على الصفيحة الانتهائية للجانح الأمامي، مع إضافة مواد للحافة الخلفية.

ولهذا عدة فوائد، من بينها زيادة السطح وبالتالي تحسين مجرى التيارات الهوائية. 

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الجانح الأمامي لسيارة أستون مارتن

الجانح الأمامي لسيارة أستون مارتن

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ومع ذلك، فإن التمديد الرأسي للصفيحة الانتهائية ينتهي على خط مع تقاطع الجنيح، مما يوفر سطحاً ممتداً يسهم في تحرك الهواء بشكل متناغم مع الجنيحات شبه المنفصلة التي تم تعديلها أيضاً كجزء من التحديث.

كما تم تعديل القسم المركزي من الجناح، حيث قام الفريق بتضييق الانتقال بين الجنيح الرئيسي وتغيير طول طرف الأنف، بحيث يكون الآن أمام العنصر الثاني بدلاً من أن يكون بعده ببضعة مليمترات.

يتميز طرف الأنف، الذي تم تعديله هندسياً أيضاً، بلوحة قابلة للإزالة تسمح للفريق بدمج مدخل تبريد للسائق (السهم الأبيض).

وقد أدت هذه التغييرات أيضاً إلى تعديلات في هيكل الدعم، حيث تم استبدال الهيكل المزدوج على جانبي الأنف بدعامة واحدة، مع تركيب دعامة مركزية للتعامل مع مسارات الحمل المعدلة (انظر الصورة العلوية للإطار لمقارنة).

من المتوقع أن تكشف أستون مارتن عن مجموعة كبيرة من الأجزاء الجديدة اليوم الجمعة، بما في ذلك أرضية جديدة، وجنيح جانبي، وغطاء محرك.

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