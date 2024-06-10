أوكون يوجه هجومًا لاذعًا نحو فريق ألبين على إثر أوامر الفريق "غير المنصفة" في كندا

تمكن غاسلي في اللفات الـ 25 الأخيرة من سباق مونتريال – والذي حققت فيه ألبين أولى نقاطها المزدوجة هذا الموسم – من تعويض تأخر بـ 10 ثوان خلف أوكون، ليثبت أنه أكثر تنافسية على إطارات هارد من زميله المتواجد على إطارات ميديوم.

وكان غاسلي في ملاحقة دانيال ريكاردو في المركز العاشر لعدة لفات عندما انزلق يوكي تسونودا أمامهما وتراجع خارج مراكز النقاط قبل أن يتجاوز الأسترالي بعد ذلك أوكون إلى المركز الثامن.

لاحقًا، طلبت ألبين من أوكون أن يترك غاسلي يمر في اللفة 68 من أصل 79، حيث سأل الفرنسي مهندسه عن السبب، ليشرح له أن الهدف هو أن يهجم غاسلي على ريكاردو.

ليرد أوكون على مهندسه ويقول: "انس ذلك!"، قبل أن يصرّ مهندسه على أوامر الفريق ليطلب أوكون ضمانة بأنه سيحصل على مركزه مرة أخرى لو لم يتمكن غاسلي من تجاوز سيارة آربي، ليستسلم في النهاية ويترك زميله يمر قائلًا: "حسنًا، سأتركه يمر، لكن افعلوا الصائب في النهاية".

وبعد أن تركه يمر بين المنعطفين السابع والثامن من اللفة 69، لم يكن ذلك كافيًا لينتزع غاسلي المركز الثامن من ريكاردو، كما أنه لم يعد المركز التاسع إلى أوكون.

وقد شعر أوكون بغضب شديد عقب السباق، وهاجم قرار فريقه قائلًا: "لا، ليس هناك مبرر لذلك. لطالما احترمت التعليمات التي أتلقاها، كسائق، وفعلت ذلك مرة أخرى. أنا الرجل اللطيف. لقد قمت بواجبي، والفريق لم يقم بواجبه بصراحة".

وأضاف: "ذلك ليس عدلًا، في هذا السباق. أنا محبط جدًا من الطريقة التي سارت بها الأمور. لقد كنا في الخلف بفارق ثانيتين ونصف، مع بقاء لفة واحدة، ريد بُل نفسها ليس بوسعها تعويض ذلك الفارق. لذلك ما حصل ليس منطقيًا. فإما أننا لا نعلم ما الذي نفعله أو أننا لا ندرك مدى تأخرنا أو أن هنالك شيئًا آخر".