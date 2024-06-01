أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو
انتقد إستيبان أوكون "التعليقات المضللة والتشويهات الفظة" التي تلقاها عبر الإنترنت عقب حادثته مع زميله ضمن صفوف ألبين، بيير غاسلي، في سباق جائزة موناكو الكبرى.
الصورة من قبل: ألبين
أقدم أوكون على حركة تجاوز جريئة على غاسلي الذي كان في المركز التاسع حينها ضمن اللفة الأولى من سباق مونتي كارلو، ليتقدم نحو الجهة الداخلية من منعطف بورتييه، لتصطدم سيارتا ألبين ببعضهما البعض لينسحب الأول بعد ارتفاع سيارته في الهواء وارتطامها بالأرض على نحو عنيف.
وقد انتقد غاسلي تصرف زميله وعدم احترامه لأوامر الفريق الذي أكّد على أن "السيارة في الخلف من المفترض تساعد الأخرى في الأمام على مدار السباق"، بينما أبدى برونو فامين مدير الفريق غضبًا كبيرًا مُصرحًا بنيته "اتخاذ قرار قوي" في هذا الشأن.
وقد أشعل ذلك التصريح الشائعات بأن أوكون قد يُعاقب من قبل الفريق عبر عدم إشراكه في السباق المقبل في كندا.
لكن وبينما من المعلوم أن ألبين تقيّن عدة خيارات للتعامل مع الوضع، فقد عمد أوكون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد على أنه سيشارك في جائزة كندا الكبرى ويدافع عن نفسه من موجة الانتقادات التي يتعرض لها.
حيث كتب قائلًا: "الكثير من الأمور قيلت عقب جائزة موناكو الكبرى. وبينما تلقيت العديد من رسائل الدعم، إلا أنني حزنت من قدر الإساءة والسلبية الذي تلقيته عبر الإنترنت فيما يتعلق بشخصيتي، قيادتي ومسيرتي".
وأضاف: "التصريحات المغلوطة والتشويهات الفظة التي رأيتها عبر الإنترنت في الأيام الماضية حول قدرتي على العمل مع الفريق هي غير دقيقة، مؤذية ومدمرة".
وتابع: "منذ لفاتي الأولى في رياضة السيارات وأنا أتعامل مع هذه الرياضة بتواضع، احترافية واحترام. وهذه القيم زرعت في منذ صغري".
وأردف: "كمزلاء، فإننا أحيانًا ما ننطلق في السباقات ونحن قريبين من بعضنا البعض، وهو ما يعني في بعض الأحيان بعض المعارك الصعبة وربما الاحتكاك. لقد ارتكبت أخطاء بالفعل، فنحن لسنا آلات، نحن رياضيون ندفع أنفسنا إلى الحدود القُصوى لتحقيق أحلامنا بالفوز بالسباقات".
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