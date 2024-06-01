جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو

انتقد إستيبان أوكون "التعليقات المضللة والتشويهات الفظة" التي تلقاها عبر الإنترنت عقب حادثته مع زميله ضمن صفوف ألبين، بيير غاسلي، في سباق جائزة موناكو الكبرى.

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: ألبين

أقدم أوكون على حركة تجاوز جريئة على غاسلي الذي كان في المركز التاسع حينها ضمن اللفة الأولى من سباق مونتي كارلو، ليتقدم نحو الجهة الداخلية من منعطف بورتييه، لتصطدم سيارتا ألبين ببعضهما البعض لينسحب الأول بعد ارتفاع سيارته في الهواء وارتطامها بالأرض على نحو عنيف.

وقد انتقد غاسلي تصرف زميله وعدم احترامه لأوامر الفريق الذي أكّد على أن "السيارة في الخلف من المفترض تساعد الأخرى في الأمام على مدار السباق"، بينما أبدى برونو فامين مدير الفريق غضبًا كبيرًا مُصرحًا بنيته "اتخاذ قرار قوي" في هذا الشأن.

وقد أشعل ذلك التصريح الشائعات بأن أوكون قد يُعاقب من قبل الفريق عبر عدم إشراكه في السباق المقبل في كندا.

لكن وبينما من المعلوم أن ألبين تقيّن عدة خيارات للتعامل مع الوضع، فقد عمد أوكون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد على أنه سيشارك في جائزة كندا الكبرى ويدافع عن نفسه من موجة الانتقادات التي يتعرض لها.

اقرأ أيضاً:

حيث كتب قائلًا: "الكثير من الأمور قيلت عقب جائزة موناكو الكبرى. وبينما تلقيت العديد من رسائل الدعم، إلا أنني حزنت من قدر الإساءة والسلبية الذي تلقيته عبر الإنترنت فيما يتعلق بشخصيتي، قيادتي ومسيرتي".

وأضاف: "التصريحات المغلوطة والتشويهات الفظة التي رأيتها عبر الإنترنت في الأيام الماضية حول قدرتي على العمل مع الفريق هي غير دقيقة، مؤذية ومدمرة".

وتابع: "منذ لفاتي الأولى في رياضة السيارات وأنا أتعامل مع هذه الرياضة بتواضع، احترافية واحترام. وهذه القيم زرعت في منذ صغري".

وأردف: "كمزلاء، فإننا أحيانًا ما ننطلق في السباقات ونحن قريبين من بعضنا البعض، وهو ما يعني في بعض الأحيان بعض المعارك الصعبة وربما الاحتكاك. لقد ارتكبت أخطاء بالفعل، فنحن لسنا آلات، نحن رياضيون ندفع أنفسنا إلى الحدود القُصوى لتحقيق أحلامنا بالفوز بالسباقات".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أستون مارتن تستهدف ضم المدير التقني لدى فيراري

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
إستيبان أوكون
More from
إستيبان أوكون
تحليل: لماذا يمتلك أوكون سمعة عدم التحلي بروح الفريق؟ وكيف بوسعه تحسين ذلك؟ 

تحليل: لماذا يمتلك أوكون سمعة عدم التحلي بروح الفريق؟ وكيف بوسعه تحسين ذلك؟ 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تحليل: لماذا يمتلك أوكون سمعة عدم التحلي بروح الفريق؟ وكيف بوسعه تحسين ذلك؟ 
ألبين لا تستبعد تغيير تشكيلة سائقيها بعد الحادثة الأخيرة بين أوكون وغاسلي

ألبين لا تستبعد تغيير تشكيلة سائقيها بعد الحادثة الأخيرة بين أوكون وغاسلي

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين لا تستبعد تغيير تشكيلة سائقيها بعد الحادثة الأخيرة بين أوكون وغاسلي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألبين
More from
ألبين
ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
ألبين: النموذج الأولي "ألبينغلو" سيساعد في تحديد تكاليف مشروع لومان الهيدروجيني

ألبين: النموذج الأولي "ألبينغلو" سيساعد في تحديد تكاليف مشروع لومان الهيدروجيني

لومان
ألبين: النموذج الأولي "ألبينغلو" سيساعد في تحديد تكاليف مشروع لومان الهيدروجيني

أحدث الأخبار

السعودية تستضيف إحدى جولات "دبليو آر سي" لمدة 10 سنوات

السعودية تستضيف إحدى جولات "دبليو آر سي" لمدة 10 سنوات

WRC دبليو آر سي
السعودية تستضيف إحدى جولات "دبليو آر سي" لمدة 10 سنوات
موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إيطاليا أمام ماركيز

موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إيطاليا أمام ماركيز

MGP موتو جي بي
جولة إيطاليا
موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إيطاليا أمام ماركيز
أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو

أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو
موتو جي بي: بيدرو أكوستا سينتقل إلى الفريق المصنعي لكاي تي ام لموسم 2025 مكان ميلر

موتو جي بي: بيدرو أكوستا سينتقل إلى الفريق المصنعي لكاي تي ام لموسم 2025 مكان ميلر

MGP موتو جي بي
جولة إيطاليا
موتو جي بي: بيدرو أكوستا سينتقل إلى الفريق المصنعي لكاي تي ام لموسم 2025 مكان ميلر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط