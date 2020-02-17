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أوكون يُكمل اللفّات الأولى لسيارة رينو الجديدة على حلبة برشلونة

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أوكون يُكمل اللفّات الأولى لسيارة رينو الجديدة على حلبة برشلونة
من قبل:
, محرر
17-02-2020

بعد نشر صور لها دون وجودها فعليًا خلال حدث إطلاق موسم الفريق في باريس، أكملت سيارة رينو الجديدة "آر.اس20" لفّاتها الأولى على حلبة برشلونة بقيادة الوافد الجديد إستيبان أوكون.

وطأت سيارة رينو الجديدة "آر.اس20" - التي سيخوض بها الفريق غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد - أرض الحلبة للمرّة الأولى اليوم الاثنين في برشلونة، قبل يومين من انطلاق التجارب الشتوية الأولى، حيث نشر الفريق صورة بالأبيض والأسود لأوكون على متن السيارة الجديدة وهو يخرج من المرآب.

ويسعى الصانع الفرنسي هذا العام لتحقيق الهدف الذي أخفق فيه العام الماضي بالتواجد في صدارة فرق الوسط، وذلك بعد خسارته المركز الرابع في 2019 لصالح مكلارين.

وقد أقام الفريق حدث إطلاقٍ للموسم في العاصمة الفرنسيّة باريس، بالرغم من أنّ السيارة لم تكن حاضرة، إلّا أنّ الفريق نشر صورًا لها على شبكة الانترنت.

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ولم تُمثّل السيارة الجديدة ابتعادًا كبيرًا عن سابقتها، وفق ما بات منحى شائعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لا تكشف الفرق عن جميع أسلحتها إلّا خلال الأيّام الأخيرة من التجارب الشتويّة.

لكن على صعيد المظهر فإنّ كسوة السيارة سوداء بالكامل، وكان طلاؤها غير لمّاع، لينتهج الفريق بذلك ذات درب ريد بُل وفيراري.

وسيدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة، فإلى جانب بقاء دانيال ريكاردو فإنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سيخلف نيكو هلكنبرغ في السيارة الثانية.

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الكاتب أحمد مجدي

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