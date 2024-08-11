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أوكون يكشف تلقيه الدعم من "الأشخاص المناسبين" بعد حادثته مع غاسلي

تلقى إستيبان أوكون سائق ألبين الكثير من الانتقادات بعد الحادثة التي جمعته مع زميله بيير غاسلي في سباق جائزة موناكو الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد.

إستيبان أوكون، ألبين

كشف أوكون أنه تلقى الدعم من الأشخاص المناسبين بعد الجدل الذي تسببت به الحادثة.

وكان الفرنسي قد حاول الدخول من الجهة الداخلية لزميله خلال اللفة الافتتاحية للسباق، قبل أن يرتطم به لتقفز سيارته في الهواء وتتعرض لضرر أدى لانسحابه وكاد أن يُطيح بسباق غاسلي كذلك.

وتلقى أوكون انتقادات كثيرة لعل أبرزها جاء من مدير الفريق برونو فامين، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن خروجه من صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليتم التأكيد بأنه سينضم إلى هاس في 2025.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تكلم أوكون حول ما جرى، فقال: "بالطبع، تلقيت الدعم من الأشخاص المناسبين. كان هناك الكثير من الجدل، وذلك ليس بالأمر الجيد على الإطلاق".

وأكمل: "حين تكون هناك ضجة بمثل هذا الحجم، فذلك يعني على الدوام وجود أمر ما كبير يحصل. وتمكن رؤية تداعيات ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي بالأخص، وهذا ما علّق عليه دايمون هيل..".

وأضاف: "حيث قال ’أنا مسرور لعدم وجود قنوات التواصل الاجتماعي في أيامي’. حينها، نعم كانت هناك أمور مثيرة للجدل بوجود الصحافة وغير ذلك، لكن الأمور تهدأ مع الوصول للسباق التالي".

وأردف: "لهذا السبب نشرتُ بياني عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكان من المهم أن يصل صوتي وصل كل تلك الضجة..".

واسترسل: "ليس هناك الكثير لقوله. ما حصل قد حصل، وقد تجاوزناه".

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إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

من جهة أخرى، اعترف أوكون بارتكاب الخطأ بالفعل خلال تلك الحادثة.

فقال: "ارتكبت خطأ في مخرج المنعطف. لم أمتلك ما يكفي من المساحة. لكن في الحقيقة، بداية التجاوز لم تكن سيئة جداً. لكن المخرج ضيق جداً، وقد أخطأت في الحكم على المساحة المتاحة".

وأردف: "للأسف، ارتطمنا، لكنني اعتذرت مباشرة للفريق، وكان يجب أن تتوقف تلك الضجة".

واختتم: "للأسف لم يحصل ذلك. لكن الأمور سارت وتخطينا ما حصل. وهدأ الناس على قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك جيد!".

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