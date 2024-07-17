جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

يتجه إستيبان أوكون للانضمام إلى صفوف فريق هاس في الفورمولا 1 لموسم 2025، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال هذا الأسبوع.

إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يخوض إستيبان أوكون هذا العام آخر مواسمه مع فريق ألبين، وبالرُغم من تواصل العديد من الفرق مع الفرنسي، لكن يبدو بأنه اتخذ قراره بالانضمام إلى صفوف هاس.

ووفقًا للأخبار التي أكدتها البي بي سي، فإن أوكون قد وقّع بالفعل عقدًا مع فريق هاس لموسم 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن قريبًا على تلك الصفقة.

وفي حال انضمامه إلى الفريق الأمريكي، سيزامل أوكون ناشئ فيراري البريطاني أوليفر بيرمان الذي أكد الفريق ضمه للموسم المقبل خلال الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً:

وكان أوكون قد علّق على خروجه من ألبين قائلًا: "كانت تلك مرحلة هامة من حياتي، أن أقود مع هذا الفريق في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا هنا كسائق سباقات طوال خمس سنوات، لكن مسيرتي المهنية بدأت هنا في إنستون منذ أن كنت مراهقًا، بالتالي ستبقى على الدوام ضمن مكان خاص في قلبي".

وأضاف: "خضنا بعض اللحظات الرائعة سوية، وبعض اللحظات الصعبة كذلك، وأنا بالتأكيد ممتن للجميع ضمن الفريق على تلك الذكريات".

وأردف: "سأعلن عن خططي في وقت قريب جدًا، لكن حاليًا ينصب تركيزي بالكامل على الحلبة مع الفريق لتحقيق النجاح فيما تبقى من هذا الموسم".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف: لو كنت مكان ماكس ما كنت لأنتقل إلى مرسيدس إلا في هذه الحالة
المقال التالي أحد موظفي مرسيدس يكشف عن معاناة هاميلتون خلال الموسمين الماضيين

أبرز التعليقات

إستيبان أوكون
More from
إستيبان أوكون
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون

ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون
ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل

ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فريق هاس اف1
More from
فريق هاس اف1
لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان

لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان
هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا

هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فيراري تتوقع "العودة للمقدمة" مع تحديثات المجر

فيراري تتوقع "العودة للمقدمة" مع تحديثات المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيراري تتوقع "العودة للمقدمة" مع تحديثات المجر
تود يقارن انضمام هاميلتون بحقبة شوماخر مع فيراري

تود يقارن انضمام هاميلتون بحقبة شوماخر مع فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تود يقارن انضمام هاميلتون بحقبة شوماخر مع فيراري
لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان

لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان
تقارير: ريد بُل تحتج على مكابح سيارة مكلارين

تقارير: ريد بُل تحتج على مكابح سيارة مكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقارير: ريد بُل تحتج على مكابح سيارة مكلارين

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط