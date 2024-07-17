أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس
يتجه إستيبان أوكون للانضمام إلى صفوف فريق هاس في الفورمولا 1 لموسم 2025، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال هذا الأسبوع.
إستيبان أوكون، ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
يخوض إستيبان أوكون هذا العام آخر مواسمه مع فريق ألبين، وبالرُغم من تواصل العديد من الفرق مع الفرنسي، لكن يبدو بأنه اتخذ قراره بالانضمام إلى صفوف هاس.
ووفقًا للأخبار التي أكدتها البي بي سي، فإن أوكون قد وقّع بالفعل عقدًا مع فريق هاس لموسم 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن قريبًا على تلك الصفقة.
وفي حال انضمامه إلى الفريق الأمريكي، سيزامل أوكون ناشئ فيراري البريطاني أوليفر بيرمان الذي أكد الفريق ضمه للموسم المقبل خلال الأسبوع الماضي.
وكان أوكون قد علّق على خروجه من ألبين قائلًا: "كانت تلك مرحلة هامة من حياتي، أن أقود مع هذا الفريق في الفورمولا واحد".
وأكمل: "أنا هنا كسائق سباقات طوال خمس سنوات، لكن مسيرتي المهنية بدأت هنا في إنستون منذ أن كنت مراهقًا، بالتالي ستبقى على الدوام ضمن مكان خاص في قلبي".
وأضاف: "خضنا بعض اللحظات الرائعة سوية، وبعض اللحظات الصعبة كذلك، وأنا بالتأكيد ممتن للجميع ضمن الفريق على تلك الذكريات".
وأردف: "سأعلن عن خططي في وقت قريب جدًا، لكن حاليًا ينصب تركيزي بالكامل على الحلبة مع الفريق لتحقيق النجاح فيما تبقى من هذا الموسم".
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