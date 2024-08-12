أوكون يفصح عن مقاربة عمل جديدة بعد انضمامه إلى هاس

سيترك الفرنسي صفوف ألبين بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن ذلك عقب الحادثة المثيرة للجدل التي جمعته بزميله بيير غاسلي في موناكو.

وبعد فترة من التكهنات تم تأكيد انتقاله إلى هاس بدءاً من الموسم المقبل.

ويمتلك أوكون فوزاً واحداً في جعبته حققه في المجر عام 2021، ويبدو أنه طوّر مقاربة جديدة يريد تطبيقها مع فريقه الجديد.

فقد أشار سابقاً إلى إحباطه من قلة الانتباه الذي يحصل عليه من قبل التقنيين و المهندسين.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لست نادماً على شيء.. كلا، لأنني قدمت كل ما لديّ للفريق".

وأكمل: "الإحباط يأتي كما تعلمون ليس مني فقط بل من دانيال (ريكاردو)، فرناندو (ألونسو)، بيير (غاسلي)، وأنا.. جميع السائقين الذين انضموا للفريق وقدموا المعلومات".

وأضاف: "من ثم يعود إليك التقنيّ وإما يقول: ’نعم، كلامك صحيح، علينا تحسين هذا أو ذاك’، أو يقول: ’كلا، غير صحيح بسبب هذا وذاك’. لكن لم يكن يحصل أيّ من ذلك (في ألبين)".

وأردف: "في الموسم التالي، تجد أن أن بعض المشاكل التي تحدثت عنها لم تُحلّ، أو أنها ازدادت سوءاً".

واسترسل: "حاولت توجيه الفريق بكل ما بوسعي، لكن لم يكن أحد يستمع لنا، لهذا فإن بعض المشاكل بقيت على حالها بعد خمسة مواسم".

وسيصبح أوكون زميلاً للناشئ أوليفر بيرمان ضمن صفوف هاس في 2025، تحت إشراف مدير الفريق أياو كوماتسو.

ونظراً للتشكيلة تلك، سيكون أوكون بطبيعة الحال السائق الأكثر خبرة، وسيطبق كل تلك الدروس التي استقاها من فترته مع ألبين.

فقال: "لا أعلم إن كانت عبارة ’قائد الفريق’ صحيحة، لكنني سأقدم التزامي، جهودي، وإصراري على عدم تفويت أي تفصيل ومشاركة كل ما أراه هاماً".

وأكمل: "في حال فوّتنا أموراً ما خلال النصف الأول، بوسعنا تحسينها والعمل عليها في النصف الثاني".

وأردف: "تعلمت أن دورة العمل تلك مفتاح أساسي. ولا بدّ من تطبيقها في الفريق، وأن أضمن الحصول على أجوبة حين أطرح تساؤلات معينة، وأن أحصل على تفسيرات، كي ندخل في نقاشات مثمرة".

واختتم: "لأن مجرد الكلام في الهواء، يعني إضاعة الجهد. ولن يؤدي إلى أي مكان".