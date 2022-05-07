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أوكون يغيب عن تصفيات ميامي بسبب تشقّق هيكل سيارته

لن يُشارك إستيبان أوكون في تصفيات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بسبب الضرر الذي لحق بهيكل سيارته في التجارب الحرّة الثالثة.

أوكون يغيب عن تصفيات ميامي بسبب تشقّق هيكل سيارته

فقد أوكون السيطرة على سيارته ألبين في المنعطف الـ 13 قرب منتصف الحصّة الثالثة، لتندفع سيارته نحو الجدار الأيمن.

وتسبّبت قوّة الحادث في ضررٍ كبير على سيارة أوكون، كما أنّ ذلك تطلّب زيارته للمركز الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أظهرت تفاديه لأيّ إصابة.

وترك ذلك فريق ألبين في سباقٍ ضدّ الزمن لتجهيز سيارته قبل التصفيات، لكنّ الفريق أكّد الآن أنّه اكتشف وجود شرخٍ في الهيكل، وهو ما يعني عدم قدرته على المشاركة في الحصّة.

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وقال فريق ألبين في بيانٍ مقتضب: "يُمكننا أن نؤكّد للأسف أنّ إستيبان لن يُشارك في التصفيات بعد ظهر اليوم".

وأضاف: "تشقّق هيكل سيارته أثناء الحادث ولا يُمكننا تغييره في الوقت المتاح. إستيبان على ما يرام من الناحية الجسديّة وسيُشارك في سباق الغد".

وسيُشارك أوكون في سباق الأحد مستخدمًا هيكل ألبين البديل والذي سيتعيّن عليه اجتياز الفحوصات التقنيّة مجدّدًا.

وتأتي هذه الأنباء لتُمثّل ضربة لفريق ألبين الذي كان يمني النفس بالتعافي من أوّل جولة له من دون نقاط في إيمولا قبل أسبوعين.

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