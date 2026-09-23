أعلن إستيبان أوكون نفسه "سائقًا حرًا"، في ظل عدم حسم فريقه هاس لتشكيلته من السائقين لموسم 2027 في بطولة العالم للفورمولا 1، لكنه لم يستبعد إمكانية بقائه مع الفريق.

وعلى الرغم من أن الفرنسي يستمتع بتحسن كبير في أدائه مؤخرًا، والذي لم يلقَ في معظمه المكافأة التي يستحقها مع تراجع أداء هاس وابتعاده عن المستوى الذي سمح له بحصد النقاط في بداية الموسم، فإن مقعد أوكون كان مهددًا منذ فترة.

ويستخدم هاس برنامج اختبار السيارات السابقة لتحديد شريك محتمل لأوليفر بيرمان في الموسم المقبل، مع دخول رافاييل كامارا، سائق أكاديمية فيراري، وبطل الفورمولا 2 الحالي ليوناردو فورنارولي، والسائق الاحتياطي الحالي ريو هيراكاوا، ضمن المرشحين.

وأكد أوكون أنه يبحث عن خيارات أخرى لموسم 2027، في الوقت الذي يواصل فيه هاس تقييم ثنائي سائقيه للموسم المقبل.

وظهرت مؤخرًا شائعات تشير إلى أن الفريق يميل نحو كامارا، بطل الفورمولا 3 الحالي وصاحب المركز الثاني في ترتيب الفورمولا 2 هذا العام، للموسم المقبل، رغم أن مدير الفريق أياو كوماتسو قال خلال جائزة إسبانيا الكبرى إن هناك "ربما خمسة" سائقين في دائرة المنافسة.

وقال أوكون: "نعم، في الوقت الحالي أنا بالتأكيد سائق حر للموسم المقبل".

إستيبان أوكون، هاس الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"هناك أمور قيد المناقشة تقع خارج نطاق سيطرتي، وهناك بعض المواضيع التي لا أملك السيطرة عليها. لذلك سأواصل الضغط حتى نهاية العام، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وعندما سُئل عما إذا كان البقاء مع هاس يمثل خيارًا، التزم أوكون الصمت واكتفى بالرد: "سنرى".

وأضاف أوكون أنه سعيد بأدائه مؤخرًا، بعد معاناته هذا الموسم مع سيارة غير مستقرة في المراحل الأولى من الموسم.

وليس من الواضح ما إذا كانت المشكلة تتعلق بحساسية الأداء انسيابي أو بمشكلة في مراقبة جودة القطع؛ إذ أشار كوماتسو إلى أن كلا الأمرين قد يكون سببًا، وأن الفريق لا يزال يحقق في المشكلة الحالية.

حيث قال: "نعلم أنها مشكلة مستمرة. ومن المطمئن أنني أؤدي بشكل جيد. من الواضح أن أدائي لم يكن مشكلة هذا العام".

"لقد قدمت أداءً جيدًا في كل مرة حصلت فيها على سيارة جيدة. كنت آخر من حصد النقاط في موناكو. وكنت قريبًا من حصد النقاط في مدريد. كانت هناك مرات كثيرة قدمت فيها أداءً جيدًا عندما كانت السيارة لا تقدم المستوى المطلوب. كان ذلك واضحًا".

"كان الجميع في الفريق يتابعون ذلك عن كثب، ويحاولون حل المشكلة. لم نحاول إخفاءها. لكن من الواضح أنه كان محبطًا للغاية في بعض الأحيان أن نواجه هذا النوع من المشاكل".

وسُئل بيرمان عما إذا كان يشعر بأنه مستعد لتولي دور قائد الفريق في حال رحيل أوكون، فأوضح البريطاني أنه تعلم الكثير من زميله خلال ما يقارب عامين قضاهما معًا كزميلين في الفريق.

وأشار إلى ملاحظات أوكون في غرفة المهندسين باعتبارها أحد الأمور التي استلهم منها، إلى جانب تحسن أدائه الخاص على الحلبة.

إستيبان أوكون، أوليفر بيرمان، هاس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وقال بيرمان: "لقد كنت هنا، حسنًا، هذا عامي الثاني كسائق لكنني قضيت أيضًا عامًا كسائق احتياطي مع هاس، وخضت كذلك بعض السباقات وحصص التجارب الحرة الأولى في العام الذي سبق ذلك، وحتى في عام 2023 خضت أول حصة تجارب حرة أولى لي. لذلك لدي مستوى جيد جدًا من الخبرة مع الفريق".

"أشعر بأنني تحسنت كثيرًا من ناحية أدائي على الحلبة، وكذلك في طريقة وصف ما أشعر به داخل السيارة وأمور من هذا القبيل. وهذا أمر تعلمت فيه الكثير بالتأكيد من شخص يتمتع بخبرة كبيرة مثل إستيبان. ومن هذه الناحية، كانت تجربة تعلم جيدة جدًا بالنسبة لي".

"حتى لو قارنت ملاحظاتي بما كانت عليه قبل 12 شهرًا، لست متأكدًا من أنني كنت سأمتلك الثقة للاعتماد فقط على ملاحظاتي الخاصة. لكنني أشعر بأنني حققت خطوة جيدة في هذا الجانب، وهذه مجرد عملية تعلم طبيعية في نهاية المطاف".