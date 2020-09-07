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أوكون يعبّر عن غضبه على اللاسلكي بعد إنهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى ثامناً

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أوكون يعبّر عن غضبه على اللاسلكي بعد إنهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى ثامناً

سُمع إستيبان أوكون سائق رينو وهو يتكلم بغضب على اللاسلكي مع فريقه، بعد إنهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد ثامناً.

أوكون الذي انطلق من المركز 12، أنهى السباق ثامناً، وبفارق مركزين اثنين خلف زميله دانيال ريكاردو.

وبعد اجتياز العلم المرقط، هنّأه مهندسه على اللاسلكي لتقدمه أربعة مراكز وتسجيل مجموع جيد من النقاط للفريق، لكن أوكون ردّ: "لا أتفق مع ذلك، أعتقد أننا فوّتنا تماماً فرصة كبيرة في هذا السباق، لقد كانت فرصة هائلة".

ليردّ عليه الفريق: "دعنا لا نتكلم في ذلك على اللاسلكي، دعنا لا نتكلم على اللاسلكي، سنتكلم في المكتب، شكراً لك".

حينها ردّ أوكون: "كلا، علينا أن نواجه الحقيقة".

ليُسمع بعدها سيريل أبيتبول مدير الفريق قائلاً: "هذا ليس المكان المناسب لذلك".

وبعدها، لم يقل أوكون شيئاً طوال بقية لفة إعادة السيارة إلى المرآب.

وحين سُئِل عن ذلك لاحقاً، لم يلقِ أوكون اللوم على الفريق، لكنه أشار إلى أن الظروف لم تسر لصالحه.

فقال: "أعتقد أنه وبعد النظر فيما جرى، لم يكن الحظ حليفنا. أعتقد أنه ولناحية تنفيذ خطتنا واتخاذ القرارات، أعتقد أننا اتخذنا الخيارات الصائبة".

وأكمل: "من الواضح أنه لو بقينا على المسار، ولم ندخل مع سيارة الأمان، لسارت الأمور بشكل مختلف، لكن بشكل عام، لو لم يتم رفع العلم الأحمر، لكنا قد خسرنا الكثير من الوقت".

وتابع: "بالنظر إلى ما حصل، أعتقد أننا خضنا سباقاً جيداً. من المؤسف أننا دخلنا وقفة الصيانة في تلك الظروف الفوضوية، لكن الحظ لم يقف معنا".

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وكان الفرنسي أحد ثلاثة سائقين قاموا بتبديل إطاراتهم إلى "سوفت" خلال العلم الأحمر، إلى جانب سائقي ألفا روميو، لكن ذلك حصل لأن إطارات "ميديوم" التي كان يفضلها، لم تكن تصل إلى الحرارة المطلوبة، لذا لم يتمكن من استعمالها.

وبعد استئناف السباق، خسر أوكون وتيرته وبات يعاني مع السيارات أمامه لينهي ثامناً، وبفارق مركزين عن ريكاردو زميله في صفوف رينو، بعد أن تجاوزه لويس هاميلتون في اللفات الختامية.

"بالطبع، كنا ننوي الحصول على انطلاقة جيدة مع إطارات ’سوفت’" قال غاسلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "للأسف، لم تكن إطارات ’ميديوم’ جاهزة. ولم يكن بوسعنا استعمالها، وإلا كنا فعلنا ذلك".

واسترسل: "أعتقد أنه لو تكررت مثل هذه الظروف، لكنا اخترنا ’ميديوم’، لكنها لم تكن جاهزة حينها".

واختتم: "لقد تراجع أداء الإطارات بسرعة، ومن الواضح أنه كان هناك بعض التأخير لناحية تحميتها، لذا ذلك أمر يمكننا العمل عليه ومراجعته".

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